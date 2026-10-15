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En el Programa EduActiva, una política pública provincial impulsada por el gobernador Claudio Vidal para garantizar la igualdad de oportunidades y la permanencia de nuestros estudiantes en el sistema educativo, el Consejo Provincial de Educación (CPE) llevó adelante la entrega de calzado deportivo a estudiantes de Lago Posadas y Los Antiguos.

Esta acción es el resultado del trabajo articulado entre el Estado provincial y el sector empresarial, en el marco de los procesos de inversión social empresarial, que permite transformar el acompañamiento del sector privado en recursos concretos para nuestras escuelas.

La distribución total alanzó un total de 360 pares de zapatillas y contó con la presencia de la secretaria de Gestión Técnica, de la Dirección General Regional de Educación Zona Norte, Valeria Zapata.

Alcance del Programa Educativa

En Lago Posadas, la distribución acompañada por el presidente de la Comisión de Fomento, Rubén Guzmán, alcanzó un total de 70 pares de zapatillas, destinados a la Escuela Provincial Primaria Rural (EPPR) N° 42 (60 pares) y al Jardín de Infantes N° 40 (10 pares).

Personal de la provincia acomoda los pares de zapatillas que fueron distribuidos en la zona norte.

Por su parte, en Los Antiguos se entregaron 290 pares entre la Escuela Provincial Primaria N° 17 (134 pares), la EPP N° 94 (146 pares) y el Jardín de Infantes N° 25 (10 pares).

Durante las jornadas, la secretaria Valeria Zapata remarcó la importancia estratégico-institucional de mantener una inversión sostenida en políticas públicas dirigidas a la educación. En este sentido, destacó que esta acción busca dar una respuesta concreta a las necesidades de las familias, asegurando que los alumnos dispongan del equipamiento adecuado para el desarrollo pleno de sus actividades pedagógicas, deportivas y recreativas.

Respaldo e impacto institucional

En representación del cuerpo directivo, la directora de la EPP N° 17 de Los Antiguos, Ana Lorena Terragno, valoró este acompañamiento del Estado en la institución donde transcurrió su formación y trayectoria docente, subrayando que la concreción de un aporte de tal envergadura sienta un precedente histórico para nivelar las oportunidades de la matrícula escolar.

En el Programa EduActiva es una política pública provincial que busca garantizar la igualdad de oportunidades y la permanencia de nuestros estudiantes en el sistema educativo.

En consonancia, el coordinador Julio Bellomo, enfatizó el valor estratégico de desplegar políticas socioeducativas de calidad en el territorio, remarcando que el equipamiento entregado fortalece las condiciones institucionales de contención pedagógica a la infancia y respalda de forma directa el trabajo cotidiano del personal docente.

Por su parte, la directora de la Escuela N° 94, Gabriela Herrera, sostuvo que el sostén permanente de la cartera educativa provincial resulta clave para la consolidación del vínculo con la comunidad, constituyéndose en una herramienta fundamental de gestión para efectivizar el ingreso, la asistencia y la permanencia del estudiantado.

En Lago Posadas alcanzó un total de 70 pares de zapatillas.

En nombre de las familias, Sandra Lozano expresó el reconocimiento del sector comunitario a la gestión educativa territorial, señalando que la pronta articulación y apertura de las autoridades permite dar respuestas concretas y aliviar de manera sustancial la economía de los hogares santacruceños.

Esta inversión concibe a la educación como un pilar fundamental para el desarrollo integral de la niñez y juventud, reduciendo brechas territoriales y promoviendo la inclusión social.

Con estas acciones federales, el CPE ratifica la presencia del Estado en el territorio, trabajando junto a directivos, docentes y familias para propiciar entornos escolares cuidados y de calidad.