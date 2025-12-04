Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal encabezó la tarde de este jueves la firma del acuerdo de renegociación del contrato de concesión para la reactivación y ampliación del astillero ubicado en el puerto de Caleta Paula, una obra considerada clave para el desarrollo industrial y portuario de la zona norte de la provincia.

De acuerdo a lo informado durante el acto, se trató de la firma formal de la renegociación del contrato que permitirá reactivar una obra que permanecía paralizada desde hace más de una década. El proyecto, a cargo de la empresa SPI S.A., contempla una inversión superior a los 35 millones de dólares y un plan de trabajo dividido en seis etapas a desarrollarse en los próximos seis años.

Momento de la firma de adjudicación. Vidal junto a Horacio Tettamanti y Adriana Grande de Tettamanti. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Quiero agradecer a los representantes de Astilleros y a todo el equipo del Ministerio de Producción. Lo que estamos poniendo en marcha hoy es muchísimo más importante de lo que quizás podamos dimensionar en este momento. Para Santa Cruz y para el país, esta obra significa entrar de lleno en una etapa donde comenzamos a brindar servicios al mundo desde nuestra provincia”, manifestó Vidal.

“Reactivar este proyecto no fue sencillo. Pasaron 11 años para volver a ponerlo en marcha. Y hoy lo hacemos con la convicción firme de apostar al trabajo y a la producción, que es la única manera de salir adelante, y este astillero es un ejemplo de eso” y señaló: “Cuando hay decisión política, cuando un gobierno sabe lo que tiene que hacer y trabaja junto al sector privado, las cosas pueden ser distintas. Podemos construir futuro, generar empleo, impulsar desarrollo”.

De izquierda a derecha: Adriana Grande de Tettamanti, Horacio Tettamanti, Claudio Vidal, Nadia Ricci y , Sandra Cipolla. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Más adelante, destacó: “Mi agradecimiento también para UNESPOSC, para los diputados que acompañaron este proyecto y para todos los que están trabajando día a día para hacerlo realidad” y finalmente, sostuvo: “No podemos permitir que vuelva a ocurrir lo que pasó en el pasado. Vamos a terminar esta obra y vamos a convertirla en un motor de desarrollo para toda la provincia”.

Cabe destacar que el acto contó con la presencia de la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; los propietarios del astillero SPI Sociedad Anónima, Horacio Luis Tettamanti y Adriana Grande de Tettamanti; la presidenta del directorio, Sandra Cipolla; el presidente de la Unidad Ejecutora Portuaria Walter Uribe, funcionarios provinciales; entre otros.

Un paso estratégico

El puerto de Caleta Paula fue inaugurado el 24 de septiembre de 1998, constituyéndose como un enclave marítimo de uso público destinado a operaciones comerciales e industriales, con fuerte impulso del sector pesquero, y la logística de combustibles en la zona norte de Santa Cruz.

Desde 2004, el predio cuenta con presencia de la industria naval a través de Astilleros Patagónicos Integrados S.A., fortaleciendo las tareas de reparación naval en la región. Sin embargo, obras de ampliación previstas quedaron paralizadas durante más de una década.

Con la firma concretada hoy, se pone nuevamente en marcha un proyecto clave para la soberanía productiva y logística de la provincia. SPI Astilleros prevé una inversión superior a los 35 millones de dólares, distribuida en seis etapas ejecutivas que se desarrollarán durante los próximos seis años.

Empleo local

La reactivación del astillero permitirá la generación de más de 250 puestos de trabajo directos, priorizando la contratación y capacitación de mano de obra local en oficios especializados, vinculados a la industria naval.

Una vez finalizada la ampliación:

El astillero tendrá capacidad para la reparación de buques de hasta 138 metros de eslora.

-Se consolidará como un polo estratégico en el Atlántico Sur.

-Permitirá que Santa Cruz avance hacia la fabricación naval a escala regional.

Además, el fortalecimiento de esta infraestructura impulsará la economía local, y mejorará la logística productiva de Caleta Olivia y toda la zona norte.