En la ciudad de Río Gallegos, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal , encabezó la firma de convenios y actas compromiso orientadas a fortalecer la infraestructura de Puerto Deseado. Lo acompañaron el jefe de Gabinete, Pedro Luxen , y el intendente de la localidad, Juan Raúl Martínez.

Los acuerdos apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante inversiones en deporte, conectividad y servicios básicos, destacó el Gobierno Provincial.

Nuevo polideportivo

Uno de los ejes principales es la construcción de un polideportivo integral, pensado como un espacio de inclusión social, recreación y desarrollo deportivo.

El proyecto contempla un edificio de una planta con cancha principal, vestuarios, sanitarios, enfermería, áreas administrativas, depósito y sala de máquinas. Además, incluirá accesibilidad para personas con movilidad reducida y una estructura mixta de hormigón y metal, garantizando seguridad, funcionalidad y durabilidad.

Aeropuerto

En paralelo, se firmó un acta compromiso para la puesta en valor del aeropuerto local, considerado clave para el desarrollo económico y logístico de la región.

La iniciativa busca mejorar la conectividad aérea y acompañar el crecimiento industrial, mediante obras con estándares técnicos, asignación de recursos específicos y mecanismos de control para asegurar su ejecución.

Servicios Públicos

En conjunto con el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo, se firmó un convenio marco de cooperación institucional.

El acuerdo establece un trabajo articulado entre Provincia, Municipio y la empresa estatal para planificar y ejecutar obras de infraestructura básica, priorizando los sectores con mayores necesidades en energía eléctrica, agua potable y saneamiento.