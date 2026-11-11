Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo antinarco y de lavado de activos de gran magnitud se ejecutó de forma simultánea en Santa Cruz y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras una exhaustiva investigación que generó un total de 27 allanamientos simultáneos. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez, a partir de los requerimientos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), con el objetivo de desarticular presuntas organizaciones criminales dedicadas al transporte de estupefacientes y al blanqueo de bienes de origen ilícito.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 11 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

En ese marco y tras los positivos resultados alcanzados por la fuerza de seguridad en los procedimientos, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó un acto institucional en el cual formalizó la entrega de vehículos, insumos y equipamiento logístico para fortalecer la operatividad del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Santa Cruz.

Ratificó las tareas de prevención, exigió mayor celeridad a los magistrados y anunció partidas presupuestarias a futuro para el personal policial.

Respaldo policial

En diálogo con La Opinión Austral, el gobernador Vidal puso en valor las tareas operativas desarrolladas por el área de seguridad y la cúpula policial. “Hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo que viene llevando adelante la totalidad del Ministerio de Seguridad de la provincia. Sé del esfuerzo y del trabajo que hace cada día nuestra policía provincial“, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó los señalamientos públicos dirigidos hacia las fuerzas de seguridad y remarcó la labor desarrollada. “Me molesta mucho la crítica de algunos sectores a nuestra policía provincial, porque veo un trabajo en equipo. Veo el control de la Policía Caminera en nuestras rutas provinciales, veo el trabajo día a día que hacen en las calles, en las recorridas, en los procesos de investigación y en los allanamientos con resultados positivos. Por eso considero totalmente injusta la crítica de algunos sectores que lamentablemente no logran ver el esfuerzo y cómo ha crecido la fuerza policial“, completó.

Asimismo, Vidal hizo hincapié en los recientes procedimientos ejecutados por el personal operativo en la investigación federal por lavado de activos y narcotráfico. “Lo felicito al Ministro de Seguridad (Pedro Prodromos) y al Jefe de Policía (Comisario General Diego Martín Agüero). Sigan trabajando de esta forma, con convicción, con presencia y escuchando a los trabajadores de la fuerza. Quiero felicitarlos por todo el proceso de investigación y por los resultados altamente positivos en los allanamientos que se dieron en el día de ayer. Felicitaciones, claramente están a la altura de las circunstancias“, remarcó el titular del Ejecutivo provincial.

El ministro de Seguridad Pedro Prodromos, el gobernador Claudio Vidal, y el jefe de la Policía, Diego Aguero. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Reclamo judicial

Asimismo, analizó la coyuntura en materia de seguridad en el norte santacruceño y apuntó de forma directa contra el funcionamiento de las sedes judiciales. “Lamentablemente hay que reconocer lo que viene sucediendo en la localidad de Caleta Olivia, y acá me toca ser directo como acostumbro a ser en mi vida. Sirve muy poco que nuestra policía trabaje y haga lo que está haciendo si los jueces de las distintas localidades no hacen su trabajo. A esos jueces de cada localidad, como representante del pueblo de Santa Cruz, me toca pedirles y exigirles que hagan su trabajo y cumplan su función”, aseveró.

En la misma línea, profundizó sus reclamos hacia los jueces santacruceños que intervienen en las causas penales. “La sociedad necesita y reclama a viva voz que el servicio de justicia funcione de una buena vez. No se puede admitir que los delincuentes de siempre, que están identificados, entren por una puerta y salgan por la otra. Señores jueces, si tienen miedo o si les tiembla el pulso para tomar las decisiones correctas que exige nuestro pueblo, renuncien. Esto no se puede tolerar más”, recriminó.

Dirigiéndose a la comunidad y a los mandos de la fuerza, Vidal garantizó el incremento de los patrullajes y la presencia territorial en las distintas localidades. “A mis vecinos de Caleta Olivia y de toda la provincia, tienen que saber que no están solos. Vamos a redoblar el esfuerzo, quiero más presencia policial. Señor jefe de policía, vamos a recorrer todas las dependencias, vamos a caminar las calles y vamos a ir detrás de los delincuentes. Estas cosas en Santa Cruz no se pueden tolerar más. Yo sé que hacen un gran esfuerzo y sé también de la falta de compromiso de una parte del sistema judicial“, manifestó.

Los elementos que el Poder Ejecutivo entregó a las fuerzas de seguridad. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Nuevas inversiones

Respecto de la labor interna dentro del fuero judicial, el gobernador diferenció el rol de las nuevas autoridades de la máxima instancia provincial y detalló el resultado de las inspecciones en las dependencias. “También me toca reconocer el esfuerzo que vienen llevando adelante los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia. Es la primera vez, por lo menos en 15 o 20 años, que vemos que los vocales del Tribunal Superior de Justicia recorren cada uno de los juzgados. Y sorpresa, en cada una de esas auditorías se encuentran demoras de 15 a 20 años en donde individuos y familias que buscan respuesta no la tuvieron durante todo ese tiempo. No es así como funciona el Estado ni como funciona el sistema democrático en la Argentina; por lo menos no tendría que ser así”, diferenció.

Sobre el cierre de la ceremonia, adelantó las partidas presupuestarias previstas para reforzar la logística de la fuerza de seguridad provincial. “Antes de culminar, quiero anunciar también una nueva decisión: en el año 2027, el próximo año, vamos a licitar la adquisición de 2.000 chalecos antibalas y 1.000 pistolas para nuestra fuerza de seguridad. Yo sé que no vamos a resolver de un día para otro lo que se abandonó durante 30 años, pero vamos a seguir invirtiendo, trabajando y cuidando a la totalidad de los santacruceños, porque Santa Cruz puede y tiene rumbo“, concluyó.