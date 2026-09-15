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Luego de la entrega de materiales e insumos por parte de Servicios Públicos Sociedad del Estado, a Las Heras, el gobernador Claudio Vidal fue entrevistado en rueda de prensa por La Opinión Austral y otros medios presentes en el acto realizado en Río Gallegos.

En ese marco, el mandatario provincial señaló que este martes, el Estado dio respuesta a una demanda de muchos años de los vecinos de dicha localidad de Zona Norte. En ese sentido, explicó el cuadro de situación, remarcando que la situación en el invierno es compleja porque todo el tendido eléctrico se encuentra debajo de las calles y debido al tránsito de los vehículos se generan diversas complicaciones. “Por esta razón hemos tomado la decisión política de disponer de maquinaria y todos los recursos necesarios para poder avanzar en la reparación eléctrica de esta zona”, explicó.

“Servicios Públicos tiene las condiciones para realizar la obra”

Por otra parte, gobernador Vidal indicó: “Ya tenemos los transformadores, estamos adquiriendo 1500 palmas, algunas de las mismas están en Zona Norte. Tenemos que avanzar en lo que nos falta de la compra del cableado”. Además, remarcó que “es una obra que va a tener un costo enorme pero siempre generás un ahorro cuando lo hacés con una empresa del Estado”. “Lo más fácil y práctico, sería licitar y que lo haga una empresa que se dedica a este tipo de trabajo. Pero nosotros creemos que Servicios Públicos tiene las condiciones necesarias para poder desarrollar esta obra de muchos años de reclamo”, agregó.

El gobernador Claudio Vidal en el acto realizado este martes, junto al presidente de Servicios Públicos, Matías Cortijo. FOTO: GOBIERNO

Fortalecimiento del trabajo de los organismos

Más adelante, Claudio Vidal anticipó que se realizará también los próximos días, la entrega de dos retros palas cargadoras, camiones, y algunos móviles para el Consejo Provincial de Educación que serán destinados a tres localidades que necesitan desarrollar el plan de mantenimiento escolar.

“Lo que estamos haciendo realmente es dotar a los distintos organismos del Estado y los trabajadores del Estado, de las herramientas necesarias para que puedan cumplir con su función día a día. Esto tiene que ver también con una administración saludable y con la responsabilidad política que tiene este gobierno”, expresó. A la vez, subrayó que “esto tiene que ver con demostrar nuevamente que las cosas se podían hacer correctamente y como realmente lo exige la sociedad”.

Habitar Santa Cruz: la política escucha a los vecinos

Sobre el anuncio de la puesta en marcha del Plan Habitar Santa Cruz, Vidal recalcó la importancia del mismo. En ese sentido, aseguró: “Antes el dinero de los vecinos se lo llevaba la política o los funcionarios de la política, hoy queda en el pueblo de Santa Cruz”. A la vez, consideró que es la primera vez que se va a desarrollar un plan de este tipo, teniendo en cuenta las necesidades que hacen mención cada uno de los vecinos en la provincia de Santa Cruz. “Se destinarán 60.000 millones para la compra de viviendas. Esto significa que la política escucha a los vecinos, que el Estado provincial escucha a los vecinos con sus necesidades y demandas”, amplió.

“Siempre digo que años atrás era muy fácil poder cumplir con algunas obligaciones del Estado; total, se levantaba un teléfono y la Nación transfería fondos. Hoy estamos solos, administramos nuestros recursos y llevamos respuesta ante la necesidad que muchas veces muestran los vecinos en la provincia por falta de servicios y otras cosas”, enfatizó.

Alivio financiero

En otro tramo de la rueda de prensa, consultado por el móvil de La Opinión Austral, el gobernador se refirió al trabajo que se está realizando desde la Provincia para el alivio financiero para los trabajadores endeudados. Al respecto, dijo que es una situación lo preocupa mucho. “Estamos trabajando no solo con el ministro de Economía, sino que también tenemos un ida y vuelta de frente con el Banco Santa Cruz. Son momentos complejos y difíciles. Nosotros entendemos claramente la situación y trabajamos día a día para tratar de salir de esta incómoda situación económica, pero también hay una cuestión que es a nivel nacional. Nosotros hacemos todo lo que podemos y lo vamos a seguir haciendo comprometidos con la sociedad y trabajando en equipo como se viene haciendo”, cerró.

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