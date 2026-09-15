Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), entregó equipamiento e insumos destinados a fortalecer la capacidad operativa en Las Heras y avanzar con obras que permitan mejorar la infraestructura de servicios.

Entre los elementos entregados se encuentran una retroexcavadora, luminarias, transformadores, caños, palas, carretillas y cables, además de indumentaria y elementos de seguridad para los trabajadores.

El acto, realizado en Río Gallegos, fue encabezado por el gobernador Claudio Vidal y reunió a autoridades provinciales, representantes de instituciones y vecinos. Participaron el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes; de Gobierno, Belén Elmiger; el presidente de SPSE, Matías Cortijo; el presidente de Distrigas S.A., Juan Carlos Berasaluce; y el secretario de Estado de Gobierno e Interior de Santa Cruz, Hernán Elorrieta.

Durante la actividad, el gobernador Claudio Vidal destacó que una de las prioridades será dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos de los barrios El Calafate y Las Américas, donde el tendido eléctrico presenta deficiencias que afectan a miles de familias.

“Tomamos la firme decisión de avanzar con Servicios Públicos en el tendido eléctrico”, afirmó Vidal, al señalar que el reclamo se mantiene desde hace aproximadamente 20 años y que los vecinos realizaron reiteradas presentaciones y juntaron miles de firmas para solicitar una solución.

Inversión para mejorar la infraestructura eléctrica

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la intervención contempla la adquisición de 1.500 palmas, entre 10 y 12 transformadores y cables, además de la maquinaria necesaria para ejecutar los trabajos.

El Gobernador sostuvo que la decisión implica administrar los recursos y orientar la capacidad del Estado hacia las necesidades de la comunidad, con una planificación que permita atender demandas que permanecieron durante años sin una solución definitiva.

“Nosotros vamos a dar las respuestas que tenemos que dar”, sostuvo Vidal, y remarcó la importancia de que los distintos organismos provinciales trabajen de manera articulada para identificar las necesidades de cada localidad.

Transformadores nuevos para la localidad de Las Heras. FOTO. GOBIERNO

Equipamiento para fortalecer el trabajo de SPSE

Por su parte, el presidente de Servicios Públicos, Matías Cortijo, destacó la incorporación de recursos para mejorar la capacidad de respuesta de la empresa en toda la provincia.

“Esta es una excelente oportunidad para agradecerle a Claudio la gestión que esta vez nos permite no solo una retroexcavadora, sino un montón de cosas”, expresó.

Matías Cortijo, presidente de Servicios Públicos, en su discurso.

Cortijo detalló que también se continúa con la entrega de luminarias, indumentaria y distintos materiales, entre ellos ropa de seguridad para los trabajadores, cuya adquisición se realizó para abastecer a personal de toda Santa Cruz.

“Sentimos que le estamos dando todo lo que está pidiendo la sociedad en esa localidad”, afirmó.

En este sentido, señaló que la distribución comenzó por la zona norte y continuará de acuerdo con las necesidades operativas de las distintas localidades.

Trabajo articulado para nuevas obras

Durante su intervención, Vidal también anticipó que Servicios Públicos deberá anunciar en los próximos días el inicio de una planta de tratamiento de aguas residuales para Las Heras.

La obra tendrá como objetivo el tratamiento de los efluentes y contempla, además, la posibilidad de utilizar el agua para riego.

A esta planificación se suma el trabajo conjunto con el Consejo Agrario Provincial, que prevé comenzar en los próximos días con el trasplante de 15.000 árboles producidos en Gobernador Gregores, como parte de las acciones destinadas a acompañar el desarrollo de la localidad.

Matías Cortijo, presidente de Servicios Públicos; Stefany Abdala, delegada de la Caja de Previsión Social en Las Heras y Hernán Elorrieta, secretario de Estado de Gobierno e Interior, acompañaron a Claudio Vidal en su discurso. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Una gestión que pone el foco en las respuestas

El Gobernador remarcó que la ejecución de estas obras requiere decisión política, administración responsable de los recursos y trabajo conjunto entre los organismos provinciales.

En ese marco, valoró el rol de los trabajadores estatales y la posibilidad de que quienes cuentan con experiencia dentro de la administración pública asuman responsabilidades de conducción.

“Lo importante es que cuando hay buena gestión, las cosas se pueden hacer”, afirmó Vidal, al destacar el compromiso de los equipos que tendrán a su cargo llevar adelante las intervenciones previstas para Las Heras.

El gobernador Claudio Vidal en su discurso. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LOA

“La entrega de equipamiento y materiales representa así inversión, fortalecimiento operativo y compromiso con la comunidad, con el objetivo de transformar demandas históricas en obras y respuestas concretas para los vecinos”, subrayaron desde la Provincia.