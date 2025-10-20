Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes 20 de octubre, en un acto encabezado por el gobernador Claudio Vidal y el presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera, se realizó la apertura de sobres correspondiente a las ofertas para operar las diez áreas petroleras maduras que YPF cedió a la provincia de Santa Cruz. Este proceso representa un paso clave para reconfigurar la matriz energética provincial y consolidar la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge, actualmente compuesta por pozos maduros en su totalidad.

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales como Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería; el vicegobernador Fabián Leguizamón; el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez; el intendente de Las Heras, Antonio Carambia; así como diputados, representantes gremiales y trabajadores del sector.

En su discurso, el gobernador Vidal destacó la trascendencia de la iniciativa para la provincia y el sector energético. “Todos sabemos muy bien que fue una decisión política nacional que YPF abandone los yacimientos convencionales de todo el país. Esto no sucedió solo en Santa Cruz, sino también en Chubut, Tierra del Fuego, parte de Neuquén, Mendoza, Salta y nuestra provincia. No fue fácil enfrentar la situación que se generó desde el día en que la Nación tomó esta decisión”, afirmó Vidal, resaltando la necesidad de recuperar la producción petrolera.

El mandatario también recordó que la falta de inversión afectó la productividad de los yacimientos: “Desde 2015 a la fecha, YPF en estos yacimientos perdía producción. La falta de mantenimiento y ajuste de tarifas impactó directamente en la actividad de las pymes locales y en la generación de empleo”.

En este sentido, Vidal destacó que “hoy tenemos la obligación de dar respuesta a la sociedad. FOMICRUZ comienza a ser una empresa protagonista, no solo un socio de quienes vienen a invertir sin hacer el mínimo esfuerzo. Esta política en la provincia está cambiando”.

Durante su intervención, el gobernador hizo referencia al legado de YPF en la provincia. “Cuando es una sola empresa la que opera los yacimientos, invierte solo en lo más rentable y abandona el resto. Eso es lo que sucedió aquí: empresas pymes se fundieron, trabajadores quedaron en la calle y la provincia perdió oportunidades. Lo tenemos que cambiar con responsabilidad, transparencia y trabajo en equipo”.

Un anuncio destacado del acto fue la firma de Horacio Marín, presidente de YPF, quien asumió responsabilidad por los pasivos ambientales. “Es la primera vez que se logra en la historia del país que YPF se haga responsable del pasivo ambiental. Esto generará oportunidades de trabajo y demuestra que hay un gobierno que controla y exige cumplimiento”. En este sentido, enfatizó que cree que esa firma va a generar oportunidad de trabajo. “Creo fielmente que se tiene que hacer un trabajo muy preciso de la recuperación de los pasivos ambientales y que las empresas que vengan de acá para adelante tienen que saber, tienen que comprender que hay un gobierno que va a controlar porque hay vecinos justamente de esta provincia que le exigen al Estado que cumpla con sus funciones”.

El gobernador Vidal también adelantó la intención de avanzar en nuevas políticas para la actividad petrolera provincial. “Estamos trabajando en una nueva ley de hidrocarburos y promoción industrial, con la participación de todos los actores del Estado y de las empresas Pymes. Queremos generar confianza y más empleo en el sector privado”.

Y aseguró que para Santa Cruz, donde el ingreso más importante del sector privado siempre fue la actividad petrolera, “es vital volver a producir, recuperar empleo y fortalecer la economía local. No podemos permitir que los trabajadores queden en la calle ni que los yacimientos se abandonen”.

En este sentido, destacó además que existen oportunidades concretas para recuperar yacimientos abandonados: “Creo fielmente en lo que está sucediendo hoy. Espero que el día miércoles realmente la respuesta que necesita la provincia sea la indicada y que la actividad de acá para adelante se pueda desarrollar como realmente se tiene que desarrollar. Hay otras propuestas por yacimientos que fueron abandonados hace algunos años. Antes se pensaba que eso no podía generar nada, pero sin embargo, hay una propuesta muy interesante y ojalá que sean dos o tres. Creo que todavía tenemos la posibilidad de recuperar algunos yacimientos”.

En paralelo, el mandatario provincial señaló que se planean nuevas licitaciones en áreas del sur de la provincia que actualmente se explotan de manera irregular: “Hay otras licitaciones que se van a hacer con áreas que hoy están siendo explotadas de forma irresponsable, sin invertir y sin cumplir los compromisos que estaban en los pliegos. Este gobierno se hace cargo, toma cartas en el asunto y buscamos nuevas alternativas para lo que consideramos que es nuestro, pero que tiene que estar en beneficio de toda la sociedad y no solamente de un sector”.

Finalmente, Vidal enfatizó la importancia de evitar concentraciones de poder en la explotación de recursos: “Nunca más podemos volver al pasado, donde todo se le daba a uno solo. Es mejor generar esquemas de competencia donde cada empresa pueda producir según inversión, tecnología y capacidad de equipo, en beneficio de toda la sociedad”.

Con la apertura de sobres de estas áreas petroleras maduras, Santa Cruz busca no solo reactivar la producción de petróleo convencional, sino también consolidar un modelo de gestión transparente que promueva empleo, inversión local y desarrollo económico en toda la provincia.