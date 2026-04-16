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El gobernador Claudio Vidal desarrolló una intensa agenda en Canadá, con eje en la atracción de inversiones, el fortalecimiento del sector energético y la generación de empleo en Santa Cruz. La misión incluyó presentaciones ante empresarios, recorridas institucionales y encuentros con actores clave de la industria en la provincia de Alberta.

Uno de los puntos centrales fue la visita al Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), en Calgary, donde la comitiva provincial analizó modelos de capacitación técnica vinculados a la industria energética, con el objetivo de replicar experiencias en la provincia. Allí se destacó la articulación entre educación e industria, combinando formación académica con prácticas en entornos reales y el uso de tecnología de vanguardia.

En ese contexto, se evaluaron alternativas de cooperación para adaptar estas herramientas a Santa Cruz, con la mirada puesta en fortalecer la formación de mano de obra local y acompañar el crecimiento sostenido de la actividad. La iniciativa apunta a que la capacitación técnica se convierta en un pilar para generar empleo genuino, promover la innovación y potenciar el desarrollo productivo.

“No alcanza con tener recursos; tenemos que formar a nuestra gente para que esos recursos generen trabajo real en Santa Cruz”, afirmó Vidal, al remarcar la necesidad de integrar educación, producción y empleo como base del desarrollo. Además, agregó: “Queremos avanzar en acuerdos que nos permitan incorporar estas herramientas y preparar a nuestros jóvenes para el mundo del trabajo que viene”.

En paralelo, el mandatario encabezó una presentación institucional ante funcionarios y empresarios canadienses, donde expuso las oportunidades de inversión en minería y energía, destacando el potencial de Santa Cruz, la reducción de regalías y los proyectos en marcha, como el desarrollo de Palermo Aike.

“Tenemos que formar a nuestra gente para que esos recursos generen trabajo real en Santa Cruz”.

CLAUDIO VIDAL

“Venimos a mostrar en primera persona hacia dónde queremos ir como provincia productiva”, sostuvo, y remarcó además: “Estamos recorriendo el mundo para atraer inversiones, pero con un objetivo muy claro: que ese crecimiento se transforme en trabajo y desarrollo para los santacruceños”.

En ese marco, señaló que Santa Cruz concentra cerca del 50% de las exportaciones de oro y plata del país y cuenta con condiciones estructurales favorables como infraestructura, energía disponible y capacidad logística. “No se trata solo de lo que tenemos en el subsuelo, sino de una provincia preparada para acompañar cualquier proyecto productivo”, enfatizó.

Asimismo, el gobernador puso en valor proyectos estratégicos como la creación de un parque industrial en la zona de La Esperanza, pensado para acompañar el desembarco de nuevas inversiones y fortalecer el entramado productivo. También destacó la ubicación geográfica de la provincia, con salida al Atlántico y conexión al Pacífico, como una ventaja competitiva clave para el comercio internacional.

“Es muy importante salir a buscar inversiones que generen producción y empleo para los santacruceños”.

JOSÉ LLUGDAR.

La agenda también dejó un saldo positivo en términos de vinculación internacional, con fuerte interés de empresarios canadienses y el avance en una posible misión comercial inversa hacia la provincia, con el objetivo de evaluar proyectos concretos en territorio santacruceño y profundizar acuerdos.

Desde el sector sindical, José Dante Llugdar respaldó la estrategia del Gobierno y valoró la búsqueda de oportunidades en un contexto complejo. “Es muy importante salir a buscar inversiones que generen producción y empleo para los santacruceños”, expresó. Además, resaltó el nivel de desarrollo observado en Canadá: “Lo vemos con una sana envidia, pero con la convicción de que podemos lograrlo en Santa Cruz”, y subrayó la importancia de la capacitación como herramienta clave para el futuro de los trabajadores.

Por su parte, desde el sector empresarial, Pablo Chebli, de CGC, puso en relieve el rol del Gobierno provincial en la generación de condiciones para invertir. “Hay un esfuerzo claro para generar un esquema competitivo y reglas que permitan que las inversiones lleguen”, señaló. También destacó la evolución de la compañía y el crecimiento de la producción, en un contexto de mayor previsibilidad.

En relación al potencial energético, Chebli remarcó que Palermo Aike es “un área comparable con Vaca Muerta”, con producción comprobada y un amplio margen de desarrollo. En ese sentido, se destacó que la provincia cuenta con infraestructura clave, como conexión a gasoductos y acceso a puertos, lo que permite proyectar tanto el abastecimiento interno como la exportación.

Pablo Chebli (CGC) remarcó que Palermo Aike es “un área comparable con Vaca Muerta”.

La misión se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno provincial que busca posicionar a Santa Cruz en el escenario global, atraer inversiones y fortalecer las capacidades locales. En este esquema, la articulación entre el Estado, las empresas y los sindicatos aparece como un eje central para impulsar un modelo de crecimiento sostenible.

El objetivo final, según se remarcó durante toda la gira, es claro: transformar el potencial productivo en oportunidades concretas, generando empleo de calidad, promoviendo el arraigo y consolidando un horizonte de desarrollo para los santacruceños.