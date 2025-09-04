Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este jueves el Acto de Adhesión al Decreto 486/2025, que otorga reconocimiento jurídico a las organizaciones no católicas. La ceremonia se realizó junto a la secretaria de Estado de Culto, Mónica Pereyra, y el presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), Christian Hoff, en el auditorio de la Iglesia Movimiento Misionero Cristiano de Río Gallegos.

En su discurso, Vidal destacó la importancia del paso institucional que representa el decreto: “¿Qué tiene de malo un decreto que permite ordenar para poder crecer? Tener la posibilidad de contar con personería jurídica significa trabajar con herramientas claras y de manera prolija”, afirmó.

Christian Hoff, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), el gobernador Claudio Vidal y la secretaria de Estado de Culto, Mónica Pereyra

El mandatario también agradeció a pastores, referentes religiosos presentes y otros representantes de iglesias locales.

Reflexiones del Gobernador

En un tono personal, Vidal compartió experiencias vinculadas a su fe y a la influencia de su madre, a quien definió como “luchadora y jefa de hogar”: “Mi madre me enseñó a creer en Dios por sobre todas las cosas. Cada vez que enfrento una situación difícil pienso en los consejos que me dio. Nada es imposible si creemos en Dios y trabajamos en conjunto”, expresó.

Asimismo, se refirió a los desafíos actuales que atraviesa el país: “Vivimos momentos difíciles. La situación económica, estructural y social es compleja. Aparecen conflictos y divisiones en la sociedad y en la política. También vemos cómo avanzan las adicciones, el alcohol, las drogas y el maltrato hacia los más vulnerables. Frente a eso, las iglesias cumplen un rol fundamental que muchas veces supera al de los propios gobiernos”.

El gobernador remarcó la necesidad de fortalecer los lazos comunitarios y pidió que “oren por esta provincia y por nuestro país, que nos den fortaleza y sabiduría. Que podamos vivir sin tanto odio, que haya más trabajo y que cada familia pueda criar a sus hijos con fe y esperanza”.

Reconocimiento al trabajo religioso

Vidal puso en valor la tarea social que desarrollan tanto las iglesias católicas como evangélicas en todo el país. “A lo largo de Argentina vemos que hay más trabajo social desde las iglesias que desde los mismos gobiernos. Eso hay que reconocerlo”, apuntó.

Finalmente, destacó que el Decreto 486/2025 constituye “un gran paso para ordenar y dar herramientas” a las organizaciones religiosas no católicas, en el marco de una política de inclusión y reconocimiento institucional.

