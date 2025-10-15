Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal se refirió este miércoles a la importancia de la licitación de las diez áreas que YPF cedió a la provincia y que serán licitadas el próximo lunes 20 de octubre. De esta forma, la empresa estatal FOMICRUZ licitará “Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte”; “Barranca Yankowsky”; “Los Monos”; “El Guadal – Lomas del Cuy”; “Cañadón Vasco”; “Pico Truncado – El Cordón”; “Los Perales – Las Mesetas”; “Cañadón León – Meseta Espinosa” y “Cañadón de la Escondida – Las Heras”.

En una recorrida de obras, Vidal destacó a la prensa que ésta apertura de sobres significa “recuperar producción, recuperar más actividad, recuperar más empleo, recuperar movimiento económico, recuperar regalías que es lo que necesita la provincia”, al tiempo que sostuvo que lo que no puede pasar es algo que repite desde que era secretario general de Petroleros Privados: “nunca estuve de acuerdo con que un solo empresario se quede con todos los yacimientos”.

El gobernador Vidal habló de la política hidrocarburífera de su gobierno.

En ese sentido, sostuvo que “después pasa lo que sucedió con YPF, en su momento con Sinopec que tenía gran parte de los yacimientos, también sucede con la empresa CGC” y añadió: “Otros gobiernos decidieron tener ese tipo de características hidrocarburíferas que en definitiva no te ayudan y más aún en un contexto nacional complicado y, hablando de la actividad, en donde todos los inversores del país y muchos del mundo, tienen como lugar favorito para invertir en hidrocarburos, Vaca Muerta”.

“Las empresas tienen como lugar favorito para invertir en hidrocarburos, Vaca Muerta”. Claudio Vidal.

Sobre este aspecto, se explayó al comentar que en ese yacimiento la inversión se recupera rápidamente y sobre esta, se recuperan ganancias. “En los yacimientos convencionales no sucede así, por eso es muy importante tener diversidad con distintas posibilidades, distintas propuestas económicas para los yacimientos petroleros que abandonó YPF”, señaló Vidal y acotó: “Éste tipo de políticas hidrocarburíferas es lo que tenemos que tener en la totalidad de los yacimientos de toda la provincia de Santa Cruz y creo que fielmente debería funcionar de la misma forma a nivel país”.

Pero la observación no quedó ahí. Además, Vidal indicó: “Se tiene que terminar esto que a un empresario amigo le otorguen absolutamente todas las áreas petroleras, que es lo que sucedía tiempo atrás, vaya a saber por qué, pero sucedía y los resultados terminaron siendo nefastos” por lo que “así que espero incremento de la producción, estabilidad en la producción, estabilidad en la generación de empleo, mejor movimiento económico y más regalías para las arcas de mi provincia”.

“Espero incremento de la producción, estabilidad en la producción”. Claudio Vidal.

Al referirse específicamente a las diez áreas que eran de YPF, el gobernador puntualizó que casi todas están en la zona norte de la provincia, pero “hay una zona que fue muy olvidada en los últimos años que es Sud Río Deseado, pero hemos recibido una propuesta de un grupo de empresas canadienses que con nueva tecnología están dispuestas a comenzar a explotar esos yacimientos y que estamos esperando que la propuesta sea oficial y obviamente di instrucciones al Ministerio de Energía y Minería de la provincia que si la propuesta es viable, que avancemos en el proyecto de exploración para ver después qué es lo que hacemos con ese yacimiento, que en realidad su característica es de un recurso muy viscoso, de petróleo viscoso, años atrás no se utilizaba, pero es el que se necesita justamente para mezclar con el petróleo liviano de Vaca Muerta y hacer combustible”.