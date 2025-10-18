Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La celebración del Día de la Lealtad peronista en Comodoro Rivadavia, que se desarrollaba en el estadio Socios Fundadores, se vio opacada por un violento episodio minutos antes de que el intendente Othar Macharashvili tomara la palabra.

En medio de una multitud de militantes, dirigentes políticos y sindicales, el secretario general del municipio, Andrés Blanco, fue agredido a golpes e insultos por Juan Carlos Lagoa, un referente del Sindicato de la Carne de Chubut.

El hecho generó un fuerte tumulto que debió ser contenido por militantes peronistas y el personal de seguridad privada que respondía al equipo del candidato Juan Pablo Luque.

“Fue una agresión inconcebible” Andrés Blanco, secretario general del Municipio de Comodoro Rivadavia

En diálogo con La Opinión Austral, Andrés Blanco confirmó que se encuentra fuera de peligro y expresó su repudio ante lo sucedido. “Lamento profundamente lo ocurrido. Fue una agresión inconcebible, pero seguimos trabajando con el intendente, siempre pensando en los comodorenses”, afirmó.

Tras el ataque, el funcionario recibió numerosas muestras de apoyo y solidaridad por parte de compañeros del municipio, dirigentes gremiales y militantes que se encontraban en el lugar.

Othar Macharashvili repudió el hecho y se retiró del acto

Una vez informado de la agresión, el intendente Othar Macharashvili decidió retirarse del recinto, visiblemente indignado. Antes de hacerlo, se acercó a Juan Pablo Luque, a quien relató lo sucedido.

Camino a la salida, el jefe comunal se cruzó con el agresor, con quien intercambió palabras en tono elevado, aunque la situación no pasó a mayores gracias a la intervención de otras personas presentes.

“Lo que debía ser una fiesta de la unidad peronista terminó empañada por un acto de violencia injustificable”, señalaron fuentes cercanas al Ejecutivo local.

Un acto multitudinario con clima electoral

El evento, convocado por el frente “Unidos Podemos”, había comenzado en un clima de festejo y reivindicación del 17 de octubre, con bombos, banderas y cánticos tradicionales.

Entre los presentes se encontraban senadores, diputados, intendentes y representantes gremiales de toda la provincia, entre ellos Sebastián Balochi, jefe comunal de Sarmiento.

En el escenario principal, el candidato a diputado nacional Juan Pablo Luque, acompañado por Lorena Elisaincin, destacó el objetivo de reconstruir la unidad del movimiento justicialista de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Mientras algunos hacen operaciones y presiones de todo tipo, nosotros elegimos escuchar a cada pueblo de la provincia. Este proyecto busca sacar a Chubut adelante”, sostuvo Luque durante su discurso.