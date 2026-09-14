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El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, presentó el plan de viviendas “Habitar Santa Cruz” que estará a cargo del IDUV. El anuncio oficial tuvo lugar en el barrio San Benito con cobertura de La Opinión Austral.

El programa prevé la licitación de 620 viviendas modulares con un monto de inversión superior a los $60 mil millones aportados por el Estado provincial. Se contempla la adquisición y el financiamiento de unidades habitacionales modulares, compactas y térmicas. Se dispusieron dos tipologías de construcción: modelos de 40 m² y de 51 m², cuya asignación variará en función de la composición del grupo familiar de cada beneficiario.

Durante la presentación en el barrio San Benito, el gobernador Claudio Vidal dijo a La Opinión Austral que es “un proyecto de vivienda enorme, son 60. 000 millones de pesos que el Estado provincial va a destinar para la construcción de viviendas modulares de muy buena calidad. Viviendas modulares compactas, térmicas, que van a permitir generar entre un 40 y un 60% de ahorro de calefacción. Esto realmente es muy importante. A mis espaldas el modelo constructivo, el modelo de obra pública que generaban en esta provincia. Nosotros estamos haciendo las cosas totalmente distintas”, declaró Claudio Vidal.

“Las viviendas que hemos entregado son de excelente calidad. Está demostrado que las cosas cuando se quieren hacer bien se pueden hacer. Los logros están a la vista. Este programa es sumamente necesario para contener la demanda que hay en todo el territorio provincial”, ahondó.

La presentación de la obra pública fue realizada desde el barrio San Benito, Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Hay miles de familias inscritas en el IDUV, pero también a medida que uno recorre la provincia se siguen sumando familias que necesitan de la vivienda propia, tener de una buena vez la vivienda que les permita vivir cómodos con sus familiares. Se puede hacer y lo estamos logrando”, afirmó .

“Al principio costó poder reorganizar el IDUV, pero avanzó, se han consolidado los equipos. Esto hoy es en beneficio de la comunidad y no de los amigos y familiares del poder como sucedía años atrás”, señaló más adelante.

“Son viviendas que dependen del grupo familiar. La idea es poder trabajar con empresas locales, con todos los que se quieran sumar y que podamos generar también mano de obra local. Entendiendo el momento delicado y complejo en lo económico, tener la oportunidad en la provincia de Santa Cruz de anunciar este programa o este plan de obra es fuerte”, explicó más adelante.

Financiamiento

En la rueda de prensa fue consultado cómo llega el Estado provincial a garantizra la inversión para la ejecución dle programa habitacional.

“Primero siendo responsable en la administración de los recursos. Eso está más que claro. Y hay que tener en cuenta que lo hacemos con recursos propios. Son momentos difíciles, pero hay una gran diferencia: antes se destinaban fondos para obras que muchas veces se anunciaban en dos o tres oportunidades, se hacían los anticipos de obra en dos o tres oportunidades. Hoy sucede totalmente lo contrario. Se anuncia una obra porque ya se proyectó, se hace un anticipo de la misma y comienza la obra. Después se termina y se le entrega al vecino, así que es la forma, es lo que tenemos que seguir haciendo”, argumentó.

“Tenemos un relevamiento que fuimos realizando durante este tiempo en cada localidad. Río Gallegos es la localidad que presenta más necesidad, más demanda. Caleta Olivia y la localidad de Las Heras también son de las localidades que muestran una clara intención de poder acceder a la vivienda propia, así que hay que seguir”, aseveró.

El gobernador Claudio Vidal junto a su gabinete. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En relación al control administrativo de las licitaciones y certificaciones, dijo: “En todas las viviendas y obras que llevamos adelante en distintos lugares de nuestra provincia, en dos o tres oportunidades en donde vimos u observamos algún tipo de irregularidad con respecto a la certificación, automáticamente acudimos a la justicia. Se paró la obra y se vuelve a licitar. Esto es lo que antes no se hacía. Antes era preservar los negocios de los amigos, de los familiares del poder y el vecino quedaba esperando la obra pública. Nosotros acá somos totalmente distintos y lo hemos demostrado con acciones, con hechos concretos de que la obra pública en la provincia se puede hacer de forma correcta, adecuada y en beneficio a la comunidad resguardando y cuidando los recursos públicos del Estado“, enfatizó.

“A mis espaldas ese es el modelo que tenemos que dejar atrás. Las casas de cartón en donde se la cobraban a los vecinos a valor de una vivienda de la mejor calidad y en donde el Estado pagaba dos o tres veces el valor de la misma. Son las cosas que estaban mal. Por eso está la provincia como está”, cerró Claudio Vidal.