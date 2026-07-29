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Continuó este miércoles el abordaje territorial de los equipos del Gobierno provincial por los barrios afectados por las inclemencias climáticas en Río Gallegos. Una vez más, en el operativo estuvo presente el gobernador Claudio Vidal, quien destacó el despliegue y agradeció el compromiso de los trabajadores que, desde el inicio de la emergencia climática, trabajan de manera ininterrumpida para asistir a los vecinos.

Al referirse a las causas que agravan la situación, el gobernador fue contundente y sostuvo que la emergencia no responde únicamente al fenómeno climático, sino también a problemas estructurales acumulados durante décadas. “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Hay equipos cisterna, maquinaria, personal de distintos organismos y asistencia social llegando a los barrios más afectados”, expresó Vidal.

El gobernador estuvo acompañado del jefe de Gabinete, Pedro Luxen.

En ese sentido, remarcó que existen viviendas construidas por debajo del nivel de las calles y sectores donde el sistema de desagües resulta insuficiente para absorber un evento meteorológico de estas características. “Lo que estamos viviendo es el resultado de décadas de falta de planificación urbana. Se entregaron terrenos sin servicios, se hicieron obras que nunca se terminaron y hoy las consecuencias están a la vista”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que existen viviendas construidas por debajo del nivel de las calles y sectores donde el sistema de desagües resulta insuficiente para absorber un evento meteorológico de estas características.

Esa “falta de planificación urbana genera que cuando tenemos inviernos muy complejos quede toda la ciudad de Río Gallegos bajo agua” indicó, “es el resultado de las malas políticas del pasado que todavía las tenemos en el municipio: te inauguran un pavimento que vale millones y al mes siguiente, a los 30 días, está reventado por la mala calidad, por el trabajo mal realizado”.

“La realidad que dejó la política anterior”

El gobernador afirmó que “estas son las cosas que nosotros tenemos que terminar de cambiar y que no vuelvan a gobernar nunca más los que generaron todo este desastre, porque después critican, después quieren dar consejos, pero gobernaron más de 30 años y lo único que hicieron fue robarle al pueblo de Santa Cruz”.

Las máquinas de la provincia tratando de emparejar las calles y quitar el hielo y el agua.

Frente a las críticas sostuvo: “Mirá los resultados. Esto no es un invento, esto es la realidad. La realidad que nos toca vivir, la que dejó la política anterior”.

Vidal aseguró que, frente a situaciones críticas, el rol del Estado debe estar junto a la comunidad y valoró el contacto directo con los vecinos para conocer de primera mano sus necesidades.

“Nunca hay que alejarse de la gente. En momentos difíciles hay que estar presentes, escuchar y acompañar a quienes la están pasando mal”, señaló el mandatario, quien confirmó que continuará recorriendo distintos barrios durante la jornada.

Un trabajo articulado

El operativo involucra a Servicios Públicos Sociedad del Estado, Desarrollo Social, Consejo Agrario Provincial, Distrigas, IDUV y otros organismos, además del acompañamiento de empresas privadas que aportan maquinaria y equipos para acelerar las tareas de desagote.

“En momentos difíciles hay que estar presentes, escuchar y acompañar a quienes la están pasando mal”, señaló el mandatario.

El gobernador destacó que la coordinación entre todas las áreas permite brindar respuestas más rápidas y eficientes a las familias afectadas por el temporal. “Todos entendieron que hay que trabajar en equipo para estar al lado de los vecinos. Esa es la prioridad y por eso agradezco el enorme esfuerzo que está haciendo cada trabajador”, concluyó.