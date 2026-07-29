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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Gabriel Contreras Agüero, ordenó la realización de una amplia inspección sobre el funcionamiento de los juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Gallegos, con el objetivo de evaluar el estado del servicio de justicia y detectar posibles demoras o falencias en su funcionamiento.

La medida fue dispuesta mediante una resolución firmada ad referéndum del Tribunal Superior de Justicia y encomienda a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial la realización de la inspección.

El Presidente: Gabriel Contreras saliendo del edificio del Poder Judicial como presidente del Tribunal Superior de Justicia. (FOTO: NICOLÁS WOZNIAK / LA OPINIÓN AUSTRAL).

El relevamiento abarcará los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1 y N° 2, así como los Juzgados de Familia N° 1, N° 2 y N° 3, todos con asiento en la capital provincial.

En los fundamentos de la resolución, el máximo tribunal señaló que constituye una función prioritaria garantizar una prestación eficiente, permanente y oportuna del servicio de justicia, en cumplimiento de los principios establecidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La resolución del presidente del Tribunal Superior de justicia, publicada en las redes sociales de ese Poder del Estado.

Asimismo, sostuvo que las inspecciones periódicas constituyen una herramienta para detectar falencias, demoras o dificultades en la tramitación de expedientes, con el fin de adoptar las medidas correctivas necesarias.

Continuidad del proceso

La resolución aclara que la decisión da continuidad al plan de inspecciones impulsado por el Tribunal Superior de Justicia. En ese sentido, recuerda que previamente ya se habían ordenado relevamientos en distintas dependencias de la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende los juzgados con asiento en la zona norte de la provincia.

Cabe recordar que, tal como dio a conocer en su momento La Opinión Austral, luego de analizar las actas de inspección elaboradas en diversos organismos de la Segunda Circunscripción Judicial, los resultados expusieron un panorama complejo que afecta tanto a juzgados de Caleta Olivia y Pico Truncado como al Gabinete Médico Forense de la ciudad de El Gorosito.

La tapa del diario La Opinión Austral del 25 de junio del 2026.

Tal como informó oportunamente La Opinión Austral, esas inspecciones fueron dispuestas para evaluar el funcionamiento de los organismos judiciales y verificar el cumplimiento de los estándares de eficiencia en la prestación del servicio de justicia. Con esta nueva resolución, el proceso de revisión se extiende ahora a la Primera Circunscripción Judicial, alcanzando a los principales juzgados de Río Gallegos.

Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá elevar los informes correspondientes dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la resolución. Luego, los resultados serán puestos en conocimiento de los vocales del Tribunal Superior de Justicia durante el próximo Acuerdo Ordinario.