En un acto oficial, quedó formalmente inaugurada la reapertura del aeropuerto “Piloto Civil Norberto Fernández” de Río Gallegos, acto que contó con la presencia del gobernador Claudio Vidal; el diputado nacional Jairo Guzmán; autoridades de la empresa Aeropuertos Argentina 2000. Y que contó con la cobertura especial del grupo La Opinión Austral.

Cabe destacar que el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas está previsto que aterrice en la capital santacruceña alrededor de las 02:00, y a las 03:00 partirá rumbo a Aeroparque. En ese contexto, luego de las palabras del Gerente General de la Unidad de Negocios Este de Aeropuertos Argentina 2000, Estanislao Alemán, se dirigió a los presentes el mandatario provincial.

Vidal recibiendo a los directivos de Aeropuertos Argentina 2000. Estanislao Alemán, gerente General de la Unidad de Negocios Este de la empresa Aeropuertos Argentina (al medio de la foto). Jorge Rosales, Director de Asuntos Corporativos y Gustavo Giralda, Administrador del aeropuerto de Río Gallegos (izquierda de la foto). (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

Para comenzar, Vidal señaló que era un momento muy importante no sólo para los vecinos de Río Gallegos, sino para otros tantos que llegan a la capital de la provincia para viajar a otros destinos. “Esta obra fue muy criticada al comienzo, equivocadamente, porque suma a la infraestructura que necesita la provincia para resolver algunas cuestiones de conectividad, así que quiero felicitar a todos los que hicieron posible que la obra se comience y se termine en tiempo y forma”, sostuvo.

El mandatario agradeció a los vecinos “que fueron pacientes” y se refirió a la situación sanitaria. Manifestó que entre la Caja de Servicios Sociales y el ministerio de Salud de la provincia deriva aproximadamente en el mes a unos 200 pacientes.

El gobernador entrega una plaqueta a las autoridades de Aeropuertos Argentina 2000. Estanislao Alemán, gerente General de la Unidad de Negocios Este de la empresa Aeropuertos Argentina (adelante en la foto). Jorge Rosales, Director de Asuntos Corporativos (atrás al centro de la foto); y Gustavo Giralda, Administrador del aeropuerto de Río Gallegos (a la derecha de la foto). (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

“Imagínense ustedes cuando esos pacientes tenían que viajar en ambulancia hasta El Calafate o Puerto Santa Cruz para ser derivados a Buenos Aires”, y agregó: “Los médicos que tenían que viajar en ambulancia hasta el Calafate o Puerto Santa Cruz, volaban a Buenos Aires o Córdoba y después tenían que volver y viajar en Ambulancia a Río Gallegos, por eso felicito a la gente de Aeropuertos Argentina 2000 porque la obra se comenzó y terminó en tiempo y forma”, reiteró.

“Para nosotros, para los que vivimos en Santa Cruz, esto es fundamental, es una obra que garantiza 20 años más de vida a la pista” y destacó: “Reclamamos obra pública, ésta fue una obra pública-privada, y tuvo el acompañamiento de todos los sectores” por lo que se mostró “agradecido y orgulloso que este tipo de obras se puedan desarrollar y llevar adelante”, sostuvo entre otras cosas.

Momento del corte de cintas: De izquierda a derecha: Jorge Rosales, Jairo Guzmán, Claudio Vidal, Estanislao Alemán, Nadia Ricci y Soledad Boggio.

Luego de las palabras del gobernador, el acto oficial siguió con el descubrimiento de una placa de reinauguración del aeropuerto, momento en el que además de Vidal y las autoridades de Aeropuertos Argentina 2000, participó el diputado nacional Jairo Guzmán (La Libertad Avanza), y las ministras del gabinete provincial Nadia Ricci (Producción), y Soledad Boggio (Gobierno). Finalmente, se hizo el tradicional corte de cintas.

El personal aeroportuario con la pista detrás y las 140 balizas nuevas.

Durante el acto, el mandatario provincial fue acompañado por el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez; los ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes; de Salud y Ambiente, Marial Lorena Ross; de Gobierno, Belén Elmiger; de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio; y de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas. Además, estuvieron presentes, funcionarios de distintos organismos provinciales.

Por parte de la empresa privada participaron Estanislao Alemán, gerente General de la Unidad de Negocios Este de la empresa Aeropuertos Argentina; Jorge Rosales, Director de Asuntos Corporativos y Gustavo Giralda, Administrador del aeropuerto de Río Gallegos.

Las obras

El Aeropuerto Internacional de Río Gallegos reinicia sus operaciones con su pista principal completamente renovada, luego de finalizar las obras de adecuación, con una inversión de U$S 29 millones, ejecutada según el cronograma previsto.

El alcance del proyecto comprendió la rehabilitación de 2.750 m de pista, incluyendo la construcción de una nueva cabecera en pavimento rígido y reconstruyendo íntegramente todo el paquete asfáltico en el sector central de la pista.

obras que requirieron la participación de más de 80 trabajadores de la provincia, dinamizando la economía local.

Las obras también contemplaron la readecuación del sistema de balizamiento de pista, reemplazando las luminarias existentes por 140 nuevas en tecnología LED de alta intensidad, junto con la instalación de un nuevo sistema de detección de hielo, que permitirá mejorar la seguridad operacional en esa terminal.