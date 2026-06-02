El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó este mediodía en Puerto San Julián el acto de reactivación de la obra “Red de Agua 500 Lotes”, una intervención estratégica destinada a garantizar el acceso al agua potable a cientos de familias de la localidad. La inversión provincial supera los $2.167 millones y forma parte de un plan integral de infraestructura que también contempla obras de saneamiento y energía eléctrica.

La actividad se desarrolló en la intersección de la calle Carlos “Pilo” Gleadell y calle 50, en un sector que registra un importante crecimiento urbano y donde el Gobierno provincial proyecta nuevas inversiones para fortalecer los servicios esenciales. Participaron además el intendente Daniel Gardonio; el presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo; autoridades provinciales, municipales y vecinos de la localidad.

Vidal: “La obra pública genera calidad de vida y movimiento económico”

Durante el acto, Claudio Vidal remarcó la importancia de sostener la inversión en infraestructura aun en un contexto económico complejo y destacó el valor de trabajar en conjunto para dar respuestas concretas a la comunidad.

“Estamos en tiempos difíciles y la provincia no es ajena pero igual avanzamos”, expresó el mandatario provincial, al tiempo que subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado.

Autoridades provinciales y municipales recorrieron el área donde se ejecutará la nueva red de agua potable.

En relación con la obra, Vidal sostuvo que “es sumamente importante para llevar servicios a los vecinos”, y agregó que este tipo de inversiones no sólo mejoran la calidad de vida, sino que también impulsan la infraestructura provincial, generan empleo y dinamizan la economía local.

Una obra estratégica para el crecimiento de Puerto San Julián

La denominada “Red de Agua 500 Lotes” contempla una inversión de $2.167.175.476 y prevé la ejecución de más de 10.550 metros de cañerías para garantizar el abastecimiento de agua potable a las nuevas urbanizaciones del sector oeste de Puerto San Julián.

El proyecto incluye además la futura habilitación de 576 conexiones domiciliarias y la instalación de hidrantes estratégicos para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. La obra había sido licitada originalmente en 2022 y ahora fue reactivada para avanzar con su ejecución y atender una demanda histórica de las familias del sector.

Durante la jornada, Vidal dialogó con vecinos del sector de los 500 lotes

En el marco de la jornada también se presentó el plan integral de infraestructura proyectado para el sector de los 500 lotes y la zona industrial de la localidad.

Entre las iniciativas anunciadas se encuentra la obra “Red Cloacal 500 Lotes – Barrio Papa Francisco”, que demandará una inversión superior a los $2.028 millones y permitirá dotar de un sistema de saneamiento moderno a 576 lotes residenciales.

La intervención contempla más de 10 kilómetros de cañerías, una estación de bombeo y conexiones domiciliarias que mejorarán las condiciones sanitarias de las futuras familias que habitarán el sector.

Avanza la red eléctrica en la zona industrial y los 500 lotes

Las autoridades también destacaron el avance de las obras eléctricas que ejecuta SPSE en la zona industrial y en el sector de los 500 lotes.

Los trabajos incluyen tendido de líneas aéreas, colocación de postes y extensión de redes para garantizar un servicio seguro y eficiente. Según se informó, la primera etapa ya fue finalizada y permitió concretar la conexión formal de más de un centenar de hogares, mientras continúan las tareas para alcanzar a 166 usuarios beneficiados.

Durante la ceremonia se realizó además la entrega formal de la carpeta con el compromiso de obras e infraestructura integral al intendente Daniel Gardonio.

En ese contexto, el jefe comunal valoró el acompañamiento del Gobierno Provincial y destacó el impacto de estas inversiones para el crecimiento de Puerto San Julián.

“Estas son obras que significan mucho para los sentimientos de muchos habitantes de San Julián”, afirmó Gardonio, quien además remarcó que las inversiones en servicios básicos representan más calidad de vida para los vecinos.

La jornada concluyó con una recorrida por el área donde se desarrollarán las obras, reafirmando el compromiso del Gobierno de Santa Cruz de continuar impulsando infraestructura básica vinculada al acceso al agua, el saneamiento y la energía en toda la provincia