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En el marco de la Conferencia ARPEL 2026, que se desarrolla del 1 al 4 de junio en la Ciudad de Buenos Aires y que cuenta con la cobertura del Grupo La Opinión Austral, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, expuso las perspectivas de crecimiento de la petrolera estatal y del desarrollo de Vaca Muerta, al tiempo que aseguró que Argentina se encamina a convertirse en uno de los países con la energía más competitiva del mundo.

Su participación se centra en el plan de transformación de YPF, el potencial de Vaca Muerta y el objetivo de convertir a Argentina en uno de los países con energía más accesible a nivel global. El presidente y CEO de la compañía protagonizó el segmento especial “La transformación de YPF y de la industria argentina de los hidrocarburos“, enfocado en los planes estratégicos de la compañía.

Durante una entrevista realizada por Nicolás Gandini, director de EconoJournal, ante referentes de la industria energética regional, Marín confirmó que YPF proyecta alcanzar los 250.000 barriles diarios de producción en Vaca Muerta hacia fines de este año y adelantó que en abril de 2027 la compañía presentará una actualización de su plan de largo plazo ante inversores en Nueva York.

“El número que vamos a mostrar va a sorprender”, afirmó el ejecutivo, aunque evitó anticipar las metas productivas para los próximos años.

Marín protagonizó el segmento especial “La transformación de YPF y de la industria argentina de los hidrocarburos”.

Marín explicó que el crecimiento estará respaldado por una fuerte expansión de la actividad de perforación. Según detalló, la empresa contará con 19 equipos operativos hacia fin de año, de los cuales 18 ya están contratados, con la expectativa de superar los 25 equipos en etapas posteriores.

En ese sentido, remarcó que la compañía reorganizó su estructura de negocios para acelerar el desarrollo de sus principales unidades, diferenciando claramente las áreas de petróleo, gas para el mercado interno, GNL, exploración y apertura de nuevas áreas. “El mayor valor que puede generar YPF para el país y para sus accionistas es desarrollar plenamente Vaca Muerta”, sostuvo.

Gas asociado y energía competitiva

Uno de los ejes centrales de la exposición estuvo vinculado al crecimiento del gas asociado al desarrollo petrolero de Vaca Muerta. Marín señaló que los resultados obtenidos en los yacimientos están mostrando volúmenes superiores a los previstos inicialmente por los modelos técnicos.

“Está viniendo mucho más gas del que se preveía”, aseguró, al tiempo que indicó que este fenómeno podría modificar significativamente el panorama energético argentino durante las próximas décadas.

El titular de YPF valoró la llegada de nuevas empresas internacionales a Vaca Muerta y destacó que la diversidad de operadores contribuye a acelerar el aprendizaje y la innovación tecnológica.

Según explicó, el incremento en la producción de gas asociado reducirá costos marginales y fortalecerá la competitividad del sistema energético nacional. “Argentina va a ser uno de los cuatro o cinco países con la energía más barata del mundo”, afirmó. A su criterio, la combinación de exportaciones de hidrocarburos y abundancia de gas permitirá ofrecer costos energéticos muy competitivos para la industria local durante los años 2030 y 2040.

Más inversiones privadas

Marín también aprovechó la oportunidad para convocar a nuevas inversiones privadas vinculadas a la industrialización de los recursos energéticos. En particular, planteó la necesidad de desarrollar proyectos petroquímicos que permitan agregar valor al etano generado en Vaca Muerta en lugar de exportarlo como materia prima.

“Me encanta que ingresen compañías extranjeras porque aportan experiencias distintas y desafían conceptos que muchas veces damos por ciertos”, señaló Marín.

“Me encantaría que aparezca un inversor que construya un cracker petroquímico en Río Negro y aproveche ese etano para producir plásticos”, expresó.

No obstante, aclaró que YPF no buscará participar en todos los eslabones de la cadena productiva. “No podemos hacer todo. Sería un error. Tenemos que enfocarnos en aquello que sabemos hacer y permitir que otros inversores desarrollen los negocios que se generan alrededor”, afirmó.

Apertura a nuevos jugadores

El titular de YPF también valoró la llegada de nuevas empresas internacionales a Vaca Muerta y destacó que la diversidad de operadores contribuye a acelerar el aprendizaje y la innovación tecnológica. “Me encanta que ingresen compañías extranjeras porque aportan experiencias distintas y desafían conceptos que muchas veces damos por ciertos”, señaló.

En ese marco, destacó que algunas empresas están explorando zonas que históricamente habían quedado fuera de los mapas más convencionales de desarrollo, ampliando así las fronteras productivas de la formación no convencional más importante de Argentina.

Para Marín, el crecimiento de Vaca Muerta no debe depender de una sola compañía sino de un ecosistema amplio de actores capaces de multiplicar las inversiones y potenciar el desarrollo energético del país.