El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, llevó a cabo este sábado una recorrida sorpresa de más de cuatro horas por el Hospital Regional de Río Gallegos. Lo hizo acompañado por la ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross; el director ejecutivo del hospital, Gastón Flores; y el diputado provincial, Pedro Luxen.

Durante la visita, el mandatario dialogó con médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza y pacientes, pasando por la guardia pediátrica, neonatología, internación, farmacia, depósitos de insumos, lavandería, ropería, talleres y el servicio de diálisis.

El mandatario expresó un fuerte respaldo a la ministra y a todo su equipo de trabajo.

En este marco, Vidal enfatizó: “Estamos acompañando a la ministra y a su equipo, que día a día sostienen la salud pública de Santa Cruz. Se nota el compromiso de los trabajadores, que pese a todas las dificultades siguen dando lo mejor de sí”.

También destacó la necesidad de administrar con responsabilidad los recursos en un contexto económico complejo: “Sabemos que llegan menos recursos, que la situación del país es difícil, pero si administramos mejor y dejamos de derrochar, todo puede mejorar. Ese es el camino que nos propusimos para garantizar un sistema de salud más eficiente y más cerca de la gente”.

Mediante un comunicado, el Ejecutivo provincial hizo hincapié en que esta “visita sin previo aviso permitió al gobernador, junto a las autoridades del hospital y al diputado Luxen, observar de primera mano el funcionamiento del centro de salud y escuchar directamente las necesidades de quienes cada día sostienen la atención de miles de santacruceños”.

