El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, recorrió este lunes por la tarde las instalaciones del Polo Comercial e Industrial de Santa Cruz Puede, ubicado en Río Gallegos, donde comenzaron a instalarse distintas fábricas que buscan fortalecer la producción local, generar empleo y avanzar en la diversificación de la matriz económica provincial.

La visita se realizó en el predio donde anteriormente funcionaba Austral Construcciones, que fue recuperado y puesto en valor por el Estado provincial. Allí, durante la última semana, se concretó la descarga de insumos y maquinaria para la nueva fábrica de puertas placa, un proyecto estratégico para el sector de la construcción que permitirá reducir costos logísticos y sustituir importaciones internas al producir en Santa Cruz.

A este avance se suma la planta de alimentos balanceados adquirida por Santa Cruz Puede S.A.U., cuya maquinaria llegó en noviembre pasado. La planta estará destinada a la producción de pellet y otros alimentos para el ganado, con el objetivo de bajar los costos para los productores y avanzar hacia la independencia productiva del sector agropecuario.

Durante el recorrido, Vidal estuvo acompañado por el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori, quien le mostró el avance de las obras, las oficinas recientemente acondicionadas y el sector industrial. Sívori confirmó que ya llegó la totalidad de la maquinaria necesaria para la planta de alimentos balanceados, cuya puesta en funcionamiento en Río Gallegos está prevista para 2026. No obstante, el gobernador adelantó que en unos 20 días se espera obtener la primera producción en El Calafate, donde ya funciona otra planta.

El mandatario también dialogó con los trabajadores del predio, que le explicaron las tareas que se encuentran realizando en esta etapa de reacondicionamiento e instalación.

El gobernador dialogó con los trabajadores, que le mostraron las tareas que se están realizando en el predio FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Más industrias en marcha

Además de la fábrica de puertas placa y la planta de alimentos balanceados, en el Polo Comercial e Industrial se está instalando una fábrica de casas industrializadas, que utilizará material reciclado proveniente de la remediación de residuos y desechos industriales, y proximamente se espera la puesta en marcha de una fábrica textil destinada a la confección de mamelucos y ropa de trabajo para distintos sectores laborales.

“Con la producción de puertas placa se van a fabricar entre 400 y 450 unidades por mes”.

“Quiero felicitar a Gustavo Sívori, que tiene a cargo este proyecto tan importante, y a todo el equipo de trabajo, a los compañeros y compañeras que prestan servicio en el lugar”, expresó el gobernador tras el recorrido y remarcó el cambio radical que tuvo el predio en poco tiempo: “El avance está a la vista. Hace un mes esto estaba todo desmantelado, con mugre por todos lados. Hoy se puso en condiciones, hay orden y limpieza, la gente cumpliendo con sus funciones y avanzando en todo lo que es producción”.

También destacó la llegada de maquinaria clave para la producción de puertas placa y la planta de alimento balanceado que tiene que comenzar a montarse. “Es otro avance más y una demostración de que en Santa Cruz sí se puede producir”, aseguró.

Por otra parte, el gobernador subrayó el acompañamiento de los distintos organismos provinciales para garantizar los servicios esenciales. “Hubo presencia y acompañamiento de todo el Gobierno. Vialidad Provincial estuvo durante todos estos días, Servicios Públicos hizo lo suyo y Distrigas también acompañó. Aún falta un poco más de trabajo, pero ya tienen los servicios en condiciones”, señaló.

Sobre los proyectos productivos concretos, Vidal precisó que “con la producción de puertas placa se van a fabricar entre 400 y 450 unidades por mes”. Además, destacó el avance de los trabajaos para la puesta en marcha de la planta de alimentos balanceados y adelantó que “estamos esperando que en 20 días podamos obtener la primera producción en El Calafate”.

En ese sentido, remarcó la importancia del proyecto agrícola asociado: “Es la primera vez que se desarrollan 320 hectáreas de siembra y su cosecha. Es algo muy importante y un ejemplo para replicar en otras localidades”.

La maquinaria recientemente llegada para la producción de puertas placa. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por otra parte, el mandatario provincia insistió en la necesidad de cambiar el modelo económico provincial: “Siempre vivimos del petróleo y hoy muchos yacimientos son maduros, con menos producción y menos regalías. Si no hacemos esto ahora, en cinco o diez años vamos a estar muy complicados”.

Y agregó que “faltaba decisión política y ganas de ponerse a trabajar. Producir es la única forma de sacar la provincia adelante. Los cambios siempre generan resistencia, pero este es el camino”.

Contexto económico y presupuesto

Al hacer un balance del año, el gobernador reconoció que “fue un año muy difícil y describió el difícil escenario económico que atraviesa la provincia, marcado por un cambio profundo en la relación financiera con el Gobierno nacional.

En rueda de prensa, Vidal se refirió al tratamiento del presupuesto provincial 2026 y se mostró optimista de cara al debate legislativo: “Yo creo que si hay buenas intenciones lo van a aprobar. Yo veo buenas intenciones”, afirmó. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“ La Nación no está más. Antes quizás era más fácil porque se levantaba el teléfono desde el Ministerio de Economía, llamaban a un funcionario de Nación y automáticamente transferían los fondos para pagar aguinaldos, salarios o gastos de funcionamiento. “Hoy esa situación no existe más. Cuando Nación te adelanta algo, automáticamente se ejecuta el débito cuando hay que distribuir la coparticipación de Nación a la provincia. Lo que hacemos es con mucho esfuerzo”, remarcó.

Al ser consultado sobre el tratamiento del presupuesto provincial 2026, que podría debatirse en sesiones extraordinarias de la Legislatura, el gobernador se mostró expectante y apeló a la voluntad política de los legisladores. “Yo creo que si hay buenas intenciones lo van a hacer, no tengo ninguna duda. Yo veo buenas intenciones”, señaló.

La recorrida por el Polo Comercial e Industrial de Santa Cruz Puede marca un nuevo paso en la política de industrialización, producción local y generación de empleo, uno de los ejes centrales de la gestión de Claudio Vidal para el desarrollo económico de la provincia.