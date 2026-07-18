El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, destacó a través de sus redes sociales el amplio operativo preventivo que lleva adelante Vialidad Provincial, con tareas de distribución de sal y mantenimiento de las principales arterias para reducir los riesgos que genera la formación de hielo sobre la calzada.

En el marco de las intensas bajas temperaturas y las nevadas registradas en distintos puntos de Santa Cruz, el mandatario provincial puso en valor el trabajo de los equipos del organismo, especialmente en Río Gallegos, donde desde las primeras horas de la jornada se desplegaron cuadrillas para intervenir en las avenidas de mayor circulación.

Explicó que el objetivo es garantizar condiciones más seguras para quienes deben movilizarse durante el invierno. “Desde Vialidad Provincial trabajamos para garantizar la seguridad de nuestros vecinos en Río Gallegos“, expresó Vidal, al tiempo que señaló que el operativo de distribución de sal busca mejorar la adherencia sobre el pavimento y minimizar los riesgos derivados del hielo.

En su mensaje, también agradeció el compromiso del personal del organismo, que permanece desplegado en diversos sectores de la provincia para atender las consecuencias de las condiciones climáticas. “Quiero agradecer el compromiso de los trabajadores de Vialidad, que desde las primeras horas del día estuvieron en la calle realizando estas tareas preventivas”, manifestó.

Finalmente, pidió la colaboración de toda la comunidad para evitar accidentes durante los días de temperaturas extremas: “Les pido a todos que, si tienen que transitar, lo hagan con responsabilidad, reduzcan la velocidad y extremen las medidas de precaución. Cuidarnos es una tarea de todos”.

Los trabajos de Vialidad Provincial continúan en distintos puntos de Santa Cruz, donde la presencia de nieve y hielo obliga a mantener un monitoreo permanente de rutas y accesos urbanos para reforzar la seguridad vial durante el período invernal.

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