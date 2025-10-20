Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, el gobernador Claudio Vidal encabezó junto al presidente de FOMICRUZ, Oscar Vera, el acto de apertura de sobres de la licitación para operar las diez áreas petroleras maduras que YPF cedió a la provincia de Santa Cruz. El evento, considerado un “paso histórico en la reconfiguración de la matriz energética provincial”, contó con la presencia de autoridades del gabinete, intendentes, legisladores y representantes gremiales.

En diálogo con la prensa tras el acto, Vidal abordó distintos ejes de su gestión, desde el control del empleo local hasta la proyección productiva. Sobre la Ley 90/10, que prioriza el trabajo para residentes santacruceños, fue contundente: “Vamos a poder asegurar que se cumple realmente la ley cuando completemos estos 30 días de controles. En menos de una semana ya detectamos más de 2.000 trabajadores que no viven en la provincia, y el 40% figuraba con domicilios falsos. Eso demuestra que no estábamos equivocados al ampliar la vieja ley 70/30”, explicó.

El mandatario destacó el trabajo conjunto entre organismos provinciales y resaltó que la decisión política fue clave para ordenar los controles. “Cuando hay decisión y las cosas se hacen bien, los organismos funcionan. Hoy estamos viendo resultados concretos y eso es en beneficio de los trabajadores”, expresó, en referencia a los operativos coordinados entre los ministerios de Trabajo, Seguridad, Producción y la ASIP.

Vidal aseguró que el objetivo no es solo controlar, sino también garantizar oportunidades laborales para los santacruceños. “Hay momentos donde lo lógico es defender lo nuestro. Yo soy localista: voy a defender los intereses de mi provincia, aunque me tenga que pelear con quien sea, incluso a nivel nacional”, afirmó.

El gobernador confirmó que las inspecciones alcanzan a los sectores minero, pesquero y petrolero, y que el equipo provincial ya prepara un informe al Sistema Único de Control. “Sabemos que en algunos rubros solo el 20 o 30 por ciento de los trabajadores son de Santa Cruz. Eso tiene que cambiar”, sostuvo, y anticipó que tras los 35 días de auditoría “se tomarán decisiones muy firmes”, incluyendo multas a empresas que incumplan la normativa laboral local.

En ese sentido, recordó que antes de asumir la gobernación se había reunido con las operadoras para exigirles “revertir una situación injusta” que, según detalló, “permitía que cientos de colectivos llegaran con personal de afuera mientras los jóvenes santacruceños seguían sin trabajo”.

Remediación y exploración

Durante la entrevista, Vidal destacó el rol de FOMICRUZ como actor central en la reactivación de la actividad energética. Señaló que la provincia “tomó la decisión política de explorar” y que los resultados son alentadores: “Realmente es importantísimo lo que tiene Santa Cruz y lo que hemos descubierto. Esto va a generar más actividad y más trabajo”, celebró.

En paralelo, el mandatario anunció que la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzará en los próximos días los trabajos de remediación ambiental vinculados a los pasivos de YPF. “Nosotros sabíamos que había un pasivo enorme que no se había atendido. Por eso intimamos a la empresa con carta documento y ya comenzaron a firmar el contrato con la UBA. Acá sea quien sea, no se le va a perdonar”, advirtió.

Durante el acto, el gobernador aseguró se planean nuevas licitaciones en áreas del sur de la provincia, consultado sobre ésto descartó que hablara de las de CGC y explicó que se refería a los yacimientos de InterOil, hoy inactivos. “Para juzgar a una operadora, solo hay que mirar su gráfico de producción. Es triste ver cómo se regalaron yacimientos por 30 o 40 años sin exigir inversión. Por eso revertir y licitar esas áreas es lo que corresponde”, aseguró, aunque reconoció que el proceso “no es fácil” por la burocracia estatal.

Incentivos para la producción y nuevas plantas

Vidal también adelantó detalles de la ley de incentivo industrial en la que trabaja su equipo económico. La iniciativa contempla rebajas impositivas, baja de regalías y facilidades para inversiones. “Prefiero bajar ingresos brutos o regalías antes que ver un pozo cerrado. Peor es no tener nada”, planteó.

Además, confirmó que entre este lunes y el martes arribarán a Santa Cruz empresarios de Gezhouba y otras empresas chinas vinculados al proyecto de represas.