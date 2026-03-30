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El gobernador Claudio Vidal habló esta tarde en una ronda de medios, entre los que estuvo La Opinión Austral, para dar a conocer distintas acciones en las que la provincia está avanzando en materia de hidrocarburos, gestiones para el desendeudamiento del empleado público, y hasta la fecha de pago de los sueldos del mes de marzo y las paritarias.

“Estamos avanzando en acuerdos y medidas que tienen impacto directo en la provincia, y es importante explicar en qué estamos trabajando” comenzó el mandatario que habló en su despacho, previo a la conferencia de prensa de los ministros Ezequiel Verbes (Economía), y Belén Elmiger (Gobierno), por el acuerdo con el Banco Santa Cruz.

“Estamos avanzando en acuerdos y medidas que tienen impacto directo en la provincia”.

Claudio Vidal.

En ese contexto, destacó que estos días se ha generado una serie de preguntas con respecto a las negociaciones que se están llevando adelante con la operadora YPF. En ese sentido, indicó: “Quiero comentarles que no solamente hemos llegado a un acuerdo en donde se levantarán próximamente seis equipos de torre para el comienzo de abandono de pozos declarados ante el Ministerio de Energía y Minería de la provincia”, indicó.

“Esta es una oportunidad que generará empleo y movimiento económico en un momento sumamente delicado que atraviesa el país con respecto a la situación económica y también con respecto a la desocupación que hay en todo el país”, aseguró.

“Hoy estamos en un momento clave. Quizás es el momento más difícil o uno de los momentos más difícil de la historia argentina”, enfatizó Vidal. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Por otra parte, Vidal señaló que este es un dato importante y “más allá de las versiones que circularon era necesaria la voz oficial de las personas que fuimos parte o que somos parte de esa discusión”, expuso.

Más adelante, comentó que es un hecho muy importante, que se están llevando adelante negociaciones con distintas operadoras que ocupan hoy los yacimientos que en su momento operó YPF. “Estamos discutiendo un nuevo esquema de regalía con la condición de que tengamos la oportunidad de levantar nuevos equipos de perforación y determinación, equipos de pulling, flush by, para que tengamos la oportunidad de generar nuevos puestos de trabajo, movimiento económico en una zona de la provincia donde justamente la actividad ha generado desocupación justamente por la salida de YPF”, amplió.

“Estamos discutiendo un nuevo esquema de regalía”.

Claudio Vidal.

“Es un momento clave, no solamente por el precio del barril, es un momento clave porque si bien sabemos que nuestros yacimientos convencionales son yacimientos maduros que tienen más de seis décadas de explotación del recurso y que son yacimientos agotados, esta es una nueva posibilidad”, consideró.

Desendeudamiento

Más adelante, el gobernador Claudio Vidal dio a conocer un plan para aliviar el endeudamiento de los empleados públicos. Al respecto, precisó: “Hemos llegado a un acuerdo con el Banco Santa Cruz, que empezamos a discutir el día 18 de febrero del corriente. Lo hicimos a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura y tiene que ver con refinanciar la deuda de casi 5.000 trabajadores del sector público que hoy solamente viven con un 15 o 20% de su salario. Este desendeudamiento para el empleado público es una oportunidad”.

El gobierno anunció un plan para que los empleados públicos se puedan desendeudar. (Foto: La Opinión Austral).

“Todos sabemos muy bien cuál es la actualidad de los trabajadores del estado a nivel país. Acá nosotros nos estamos haciendo cargo. Son casi 5.000 trabajadores que van a poder ingresar a este programa, a refinanciar sus deudas en 72 cuotas. El primer pago lo van a tener, recién, 60 días después. Es importante destacar que la provincia va a hacer un aporte para la baja de tasas que equivale a la mitad de las que cobran otras entidades bancarias de todo el país”, detalló el gobernador.

En ese contexto, Claudio Vidal señaló que “más allá de la difícil situación económica que se atraviesa, este gobierno nuevamente hace un esfuerzo y colabora de esta manera”.

Sueldo de marzo y paritarias

En otro tramo, el Gobernador, informó que el 2 de abril se acreditará el salario a la totalidad de los trabajadores de la Administración Pública Provincial. “A pesar del difícil momento económico, esto también es un gran esfuerzo. No es fácil, es un momento delicado”, recalcó.

En relación a las paritarias, dijo que son mesas de diálogo que se darán oportunamente. “En esto quiero hacer un llamado a la memoria” dijo Vidal y recordó tres instancias de gobiernos anteriores que fueron en contra de los trabajadores.

“Hubo gobiernos que se quedaron con un salario total de los trabajadores activos y pasivos. También, se quedaron con un aguinaldo de la totalidad de los trabajadores y recuerdo cómo, en la gestión anterior, durante más de un año y tres meses no se discutió paritarias”, resaltó.

Vidal sobre las paritarias: “Este gobierno provincial otorgó aumentos por encima de la inflación superando ampliamente la inflación anual”.

“Nosotros durante el año 2024 discutimos paritaria en donde este gobierno provincial otorgó aumentos por encima de la inflación superando ampliamente la inflación anual y esto lo podemos medir de cualquier forma y los resultados van a ser idénticos”, agregó.

“Hoy la provincia atraviesa un momento difícil al igual que el país y a diferencia de otros momentos en Santa Cruz, nosotros nos tenemos que arreglar con nuestros recursos. Y cuando solicitamos plata a la Nación, la tenemos que devolver. Y es con aplicación de intereses”, expuso.

“Hoy la provincia atraviesa un momento difícil al igual que el país”.

Claudio Vidal.

Y enfatizó: “Vamos a abrir las paritarias, cuando tengamos los recursos para sostener los aumentos”, despejando algunos dudas que había, sobre todo en redes sociales, que hablaban de un anuncio de aumento por decreto.

Emergencia económica

Un punto relevante del diálogo fue la emergencia económica. Defendió la misma como una herramienta y recordó que este Gobierno siempre tiene por objeto mejorar la de los trabajadores.

Pero pidió tener memoria: “Este gobierno no se quedó con un año de salario, no se quedó con un aguinaldo, este gobierno no estuvo un año y medio sin discutir salarios. Este gobierno no sacó pautas salariales del 1% por decreto como se hacía años atrás”, afirmó.

“Este gobierno no se quedó con un año de salario, no se quedó con un aguinaldo”.

Claudio Vidal.

“Hoy estamos en un momento clave. Quizás es el momento más difícil o uno de los momentos más difícil de la historia argentina” enfatizó Vidal. Hoy “no hay plata” y pese a ello “acá estamos dando la cara, haciendo el mayor de los esfuerzos. Nosotros no llegamos al gobierno para servirnos del Estado. Llegamos para ayudar al Estado entendiendo que el estado, somos absolutamente todos”.

Entrega de pescado

Finalmente el gobernador se refirió al acuerdo logrado este lunes entre el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria con las pescaderías. “Se estará accediendo al pescado a mitad de precio en todas las pescaderías y además con el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, en convenio con la Cartera de Producción y vamos a estar haciendo la entrega de 40.000 kg de merluza en toda la provincia”, expresó.