El Gobierno de Javier Milei anunció este martes modificaciones en el régimen migratorio, que incluyen el cobro de aranceles a los extranjeros que accedan a universidades nacionales y hospitales públicos, además de un endurecimiento en los requisitos de ingreso y las causas de expulsión para los inmigrantes.

Adorni señaló que las universidades nacionales podrán implementar aranceles para estudiantes extranjeros no residentes. Según el vocero, esta medida no sólo representa una nueva fuente de financiamiento para las instituciones, sino que asegura la equidad en el uso de recursos educativos. Sin embargo, la medida ya comenzó a tener algunos cuestionamientos, sobre todo entre los referentes de las casas de altos estudios que nunca fueron proclives a medidas que vayan en contra de la gratuidad de la educación pública en Argentina.

Al respecto, La Opinión Austral consultó a Sebastián Puig, decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), seccional Santa Cruz, quien expresó que “para estudiar en la UTN tenés que tener DNI“, por lo que “lo que trasmitió el vocero es que van a tener que cambiar algunas cuestiones migratorias y que van a tener que cobrar a extranjeros no residentes, pero hoy para estudiar en la universidad pública tenés que ser residente, es decir, tenés que tener el DNI“, enfatizó.

Luego fue más allá y señaló: “En la UTN no existen estudiantes extranjeros que no tengan DNI” y afirmó que el término extranjero es simplemente por el lugar de nacimiento. “Lo que hablan es de cobrarles a los extranjeros no residentes, habrá que ver cómo lo hacen, las legislaciones” y “quienes han nacido en el extranjero, tienen DNI y están estudiando son una minoría en la universidad, por lo menos en nuestro caso y en nuestras carreras”.

Puig manifestó que “no podría hablar de otras universidades u otras carreras, aunque no sé de dónde saca la información de que en medicina uno cada tres son extranjeros; por empezar, tienen DNI, entonces la pregunta sería: ¿si tenés DNI sos considerado extranjero?”, sostuvo. Y manifestó que los nacidos en otro país son una minoría que no llega al 4% a nivel nacional y es bastante más baja en la UTN local.