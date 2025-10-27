Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes 27 de octubre, Río Gallegos vive una jornada cargada de emoción y memoria a 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Desde las 17 horas comenzaron los primeros actos conmemorativos en el mausoleo ubicado en el cementerio de la capital de Santa Cruz, donde descansan los restos del exmandatario argentino.

Militantes, dirigentes y vecinos se acercaron con banderas, flores y carteles con consignas alusivas a la figura de quien fuera intendente de la capital santacruceña, gobernador de la provincia y presidente de la Nación. El clima de respeto, reconocimiento y reivindicación marca el inicio de una serie de actividades que continuarán durante toda la tarde, luego de la victoria en las elecciones legislativas del domingo.

A 15 años de su muerte, el recuerdo de Néstor Kirchner sigue presente en la memoria colectiva de los santacruceños. Su trayectoria, desde Río Gallegos hasta la Casa Rosada, marcó una etapa decisiva en la historia reciente de la Argentina.

En cada aniversario, los vecinos de su ciudad natal vuelven a reunirse para reafirmar su compromiso con los valores de justicia social, soberanía y participación política que el exmandatario defendió durante toda su vida.

Acto en el Mausoleo de Néstor Kirchner a 15 años de su muerte. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El acto de Los Muchachos Peronistas será a las 19

El homenaje está previsto para las 19 horas en la intersección de las calles Defensa y Pasteur, frente al monumento de 2,04 metros de bronce y mármol inaugurado en 2011. La convocatoria fue organizada por la Agrupación Los Muchachos Peronistas y Primero Santa Cruz, bajo la conducción de Rudy Ulloa, amigo personal de Kirchner.

Acto en el Mausoleo de Néstor Kirchner a 15 años de su muerte. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Convoco a todos los peronistas y los que saben cómo le gustaría a Néstor que estén ahí ese día tan importante. Para mí es eterno”, expresó Ulloa en diálogo con La Opinión Austral. Se espera la presencia de referentes nacionales y provinciales del peronismo, además de la participación de agrupaciones políticas, sindicatos y vecinos que acompañaron la gestión del exmandatario.

Recuerdos y emociones en la capital santacruceña

Durante la jornada, distintos espacios políticos y sociales de Río Gallegos recordaron la figura de Néstor Kirchner. La senadora nacional Alicia Kirchner compartió un mensaje en sus redes sociales destacando el legado de su hermano: “Hace casi cuatro décadas, con fe y esperanza, pudimos construir desde un municipio, una pequeña provincia y finalmente, nuestra Patria, un camino de inclusión y desarrollo. Sigo creyendo que ese es el camino”.

Juan Carlos Molina, diputado electo de Fuerza Santacruceño, por Santa Cruz en el acto en el Mausoleo de Néstor Kirchner a 15 años de su muerte, recién llegado de Caleta Olivia. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La publicación se viralizó rápidamente, acompañada de fotografías históricas del expresidente y del hashtag #NéstorVive, utilizado por militantes de todo el país.

Una jornada de homenaje y memoria

Mientras el sol cae sobre Río Gallegos, las inmediaciones del mausoleo y del monumento comienzan a poblarse con banderas, pancartas y cánticos que evocan el espíritu militante del exjefe de Estado.

Moira Lanesan Sancho, diputada electa de Fuerza Santacruceña por Santa Cruz, en el acto en el Mausoleo de Néstor Kirchner a 15 años de su muerte, recién llegada de Caleta Olivia, junto a Claudio Picuntureo y Cynthia Kamu. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La jornada concluirá con la entonación del Himno Nacional Argentino y la tradicional marcha peronista, en una noche que promete ser de profunda emoción para los presentes.