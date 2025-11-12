Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Paseo de la Seguridad 2025 comenzó hoy en el Complejo Cultural Santa Cruz, en Río Gallegos, y se desarrolla de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00. Desde temprano, los vecinos se acercaron para recorrer los stands informativos, lúdicos e interactivos que muestran el trabajo de las distintas divisiones de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

La propuesta, abierta a toda la comunidad, busca fortalecer el vínculo entre la institución policial y los santacruceños a través de actividades educativas y de prevención. Los visitantes pueden conocer de cerca cómo actúa la fuerza en materia de seguridad vial, investigación, formación y rescate, además de participar en charlas y juegos pensados especialmente para las familias y los establecimientos educativos.

El acto de apertura contó con la presencia de la ministra secretaria general de la Gobernación, Cecilia Borselli, y del ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, quienes realizaron el corte de cinta inaugural junto al jefe de Policía de la Provincia, Comisario General Martín Agüero.

Durante la recorrida por los stands, las autoridades destacaron la importancia de este tipo de eventos para acercar el trabajo policial a la comunidad y fomentar la participación ciudadana en materia de seguridad y prevención.

En diálogo con La Opinión Austral, el ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, resaltó el valor de la articulación entre los distintos organismos del Estado: “Se trata de conocimiento, prevención y capacitación. Desde el Gobierno es fundamental poder articular y colaborar entre todos para ayudar en el tema de seguridad”.

El funcionario explicó que el Ministerio de Trabajo trabaja de manera conjunta con la Policía y el Ministerio de Seguridad en tareas de inspección y relevamiento, que permiten detectar situaciones como la trata de personas o el trabajo irregular.

“Hay mucha información y también juegos para los chicos. Toda la comunidad debe tener la posibilidad de participar. A todos nos ayuda, y es una manera de uno ayudar al resto también”, añadió Verbes.

El ministro remarcó que esta propuesta responde a la política del Gobernador Claudio Vidal, quien promueve el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Ejecutivo provincial: “Tenemos la instrucción del Gobernador de llevar adelante acciones articuladas con Salud, Seguridad y Educación. El trabajo que se muestra aquí refleja ese compromiso permanente del Estado con la comunidad”, sostuvo.

El Paseo de la Seguridad 2025 continuará abierto al público durante toda la jornada, con ingreso libre y gratuito. Las actividades están diseñadas para todas las edades, con el objetivo de que los visitantes aprendan sobre prevención y conozcan de cerca el trabajo de quienes día a día velan por la seguridad de los santacruceños.

Desde la Policía de Santa Cruz recordaron que los vecinos aún están a tiempo de acercarse al Complejo Cultural Santa Cruz para participar de esta experiencia educativa, interactiva y familiar.