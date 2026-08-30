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La ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, brindó detalles sobre el sistema de inscripción que se pondrá en marcha para la distribución de los primeros 40.000 pares de zapatillas destinados a estudiantes de Santa Cruz. En diálogo con Radio LU12 AM680, la funcionaria explicó que el mecanismo fue desarrollado por el área de Informática dependiente de su área y permitirá realizar tanto la inscripciones como, posteriormente, los registros de la entrega del calzado.

La inscripción comenzó este viernes y se realizará en cada establecimiento educativo. Según indicó Boggio, los usuarios necesarios para operar el sistema ya fueron facilitados a las instituciones. “Es como un solo sistema distribuido en dos partes: la inscripción y la entrega”, explicó la ministra.

Boggio detalló que los padres, madres o tutores deberán acercarse al establecimiento educativo al que asiste el estudiante para completar un formulario digital. El sistema contará previamente con la información remitida por el Consejo Provincial de Educación, por lo que la carga de datos será rápida. Según explicó, ya estarán registrados los datos del estudiante, el establecimiento al que asiste y el nivel educativo. “Solamente se debe colocar el talle del calzado deportivo y si va a adquirir o no el kit escolar”, precisó.

Boggio detalló que los padres, madres o tutores deberán llenar el formulario digital en la escuela.

La funcionaria aseguró que el trámite “no lleva ni un minuto” y que, además, se solicitarán los datos del adulto responsable para organizar posteriormente la entrega. La iniciativa también contempla la posibilidad de acceder a kits escolares y mochilas, con materiales diferenciados según el nivel educativo: inicial, primario o secundario.

Primera etapa

La distribución inicial de los 40.000 pares de zapatillas alcanzará a estudiantes del nivel inicial, nivel primario y la modalidad de educación especial. En tanto, la segunda etapa está prevista para febrero de 2027 y permitirá ampliar el alcance de la política a estudiantes del nivel secundario y otras modalidades educativas.

El objetivo de Provincia es alcanzar, entre ambas etapas, los 93.000 pares de zapatillas. Boggio explicó que la inscripción previa será fundamental para organizar la logística de distribución en todo el territorio santacruceño. “Lo que nos va a permitir la inscripción rápida tiene que ver con movilizar la logística. Hacer en dos etapas, inscripción y entrega, tiene que ver con un orden institucional que nos permita determinar cómo va a ser la distribución del calzado y cuáles son los requerimientos por localidad”, sostuvo.

La misma modalidad será aplicada en las escuelas rurales, aunque en esos casos la cantidad de estudiantes a registrar sea menor. La ministra señaló que el objetivo es conocer con precisión las necesidades de cada localidad y establecimiento para evitar inconvenientes durante la distribución. En ese sentido, destacó que el sistema permitirá determinar previamente la cantidad de pares y los talles requeridos en cada punto de la provincia.

Las nóminas de estudiantes fueron remitidas por el CPE y, en caso de que algún alumno no figure en las bases de datos, habrá usuarios específicos habilitados para realizar las correspondientes altas. Según explicó Boggio, estos permisos estarán restringidos para preservar la seguridad y transparencia del sistema de inscripción y entrega.

Durante la entrevista, Boggio también se refirió a versiones que circularon en las últimas horas sobre una supuesta inscripción o identificación del Gobierno provincial en las zapatillas que serán entregadas. La funcionaria desmintió esa información y aseguró que los productos no tendrán ningún logo institucional. “Bajo ningún concepto, ningún calzado tiene ninguna inscripción. La única inscripción que tiene es la marca”, afirmó.

Además, indicó que los primeros cargamentos ya fueron recibidos y que existen 25 modelos diferentes de zapatillas destinados a esta política de distribución. La entrega forma parte del programa provincial EduActiva, una iniciativa que articula el trabajo del CPE y el Ministerio de Desarrollo Social y que busca promover actividades vinculadas con el juego, el movimiento, el aprendizaje y el deporte. En este marco, la distribución de calzado deportivo se incorporará como una de las acciones destinadas a estudiantes de distintos niveles educativos de Santa Cruz.