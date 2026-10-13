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El Gobierno de Santa Cruz finalizó la primera etapa de reacondicionamiento de 21 kilómetros del ramal ferroviario entre Jaramillo y Fitz Roy.

Las autoridades recorrieron el sector intervenido para verificar el estado de las vías, mientras que la firma de las actas de entrega final quedó prevista para la semana próxima.

La actividad se realizó este viernes con la participación del subsecretario de Transporte, Andrés Casanova; el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo; la comisionada de Fomento de Jaramillo, Ana María Urricelqui, y trabajadores de La Fraternidad.

Casanova explicó que la jornada correspondió al cierre de los trabajos de esta primera fase y señaló que esperan habilitar el servicio próximamente. “Quedamos muy conformes, es un trabajo muy lindo que genera mucha expectativa, y que esperemos que pronto lo podamos habilitar”, expresó.

Participaron de la recorrida de cierre de esta primera etapa el subsecretario de Transporte, Andrés Casanova; la comisionada de Fomento, Ana María Urricelqui; el interventor de YCRT, Pablo Gordillo; y trabajadores de La Fraternidad. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Los trabajos pendientes para la segunda etapa

Durante la recorrida, las autoridades inspeccionaron los 21 kilómetros intervenidos para evaluar las condiciones en las que quedaron las vías. También visitaron el cruce ferroviario sobre la Ruta Nacional N° 3, donde aún restan tareas que serán abordadas en la siguiente fase del proyecto.

Gordillo indicó que el área de Vías y Obras de YCRT ya presentó el informe final correspondiente a esta instancia. El documento permitirá avanzar con el cierre del expediente administrativo de la primera etapa, que fue financiada mediante el Fondo UNIRSE.

Durante la recorrida, las autoridades también inspeccionaron el cruce ferroviario sobre la Ruta Nacional N° 3, donde quedan tareas pendientes para la segunda etapa. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Un ramal de 283 kilómetros

El reacondicionamiento forma parte de un proyecto que contempla la recuperación de los 283 kilómetros del ramal ferroviario que conecta Jaramillo, Fitz Roy, Las Heras, Puerto Deseado y Pico Truncado.

Según precisó Casanova, el objetivo es completar las intervenciones a lo largo de todo el trazado. “Esta primera etapa es muy importante porque, como lo prometió el gobernador Claudio Vidal, vamos a trabajar en los 283 kilómetros del ramal que une Jaramillo y Fitz Roy, Las Heras, Puerto Deseado y Pico Truncado”, sostuvo.

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