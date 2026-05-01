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En el marco del Día del Trabajador, el Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) concretó un hecho histórico: la inauguración de su primera sede propia en Río Gallegos. El acto, que contó con una masiva presencia de afiliados, dirigentes y autoridades políticas, marcó un paso clave en el fortalecimiento institucional del gremio conducido por Rafael Güenchenen.

El nuevo edificio, ubicado estratégicamente sobre la calle Comandante Luis Piedrabuena N° 398, en la intersección con Comodoro Py, fue presentado oficialmente pasadas las 11:00 horas en un acto cargado de simbolismo y participación. La jornada estuvo encabezada por Güenchenen junto al secretario adjunto Nallib Rivera, acompañados por dirigentes políticos y municipales como el senador nacional José María Carambia, el intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo, el intendente de Pico Truncado Pablo Anabalón, la intendenta de Los Antiguos Zulma Neira, el jefe de Gabinete municipal Diego Robles y el ministro de Seguridad Pedro Prodromos.

Rafael Güenchenen encabezó la inauguración de la nueva sede del sindicato en Río Gallegos y destacó el potencial de la actividad petrolera en Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La presencia de trabajadores de distintos puntos de la provincia, incluidos afiliados de la zona norte, le dio un marco multitudinario al evento, donde no faltaron bombos, banderas y consignas en respaldo al gremio.

Un edificio estratégico para fortalecer la atención a los afiliados

La nueva sede del SIPGER cuenta con una superficie de 220 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, pensadas para optimizar tanto la atención a los afiliados como la gestión institucional. En la planta baja funcionarán las áreas administrativas del sindicato y de la Mutual 12 de Septiembre, con espacios destinados a la atención directa, incluyendo recepción, sala de espera y oficinas.

La nueva sede del sindicato petrolero en Río Gallegos cuenta con dos plantas y espacios destinados a la atención de afiliados, gestión gremial y actividades institucionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, el primer piso estará orientado a tareas gremiales y de gestión, con oficinas privadas para referentes sindicales y una sala de conferencias con capacidad para 20 personas, destinada a reuniones y actividades organizativas.

Desde la conducción del gremio destacaron que la elección del lugar responde a su ubicación dentro del casco comercial y administrativo de la capital provincial, facilitando el acceso a los trabajadores.

Trabajadores petroleros protagonizaron el corte de cinta por pedido del secretario gremial, en un gesto que destacó el carácter colectivo del logro. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante su discurso, Güenchenen remarcó el valor histórico de la obra: “60 años de vida de este sindicato y alquilábamos una casa de familia para representar a nuestros trabajadores. Hoy estamos inaugurando esta sede propia, que es un orgullo para todos los afiliados”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En un gesto simbólico, el dirigente decidió romper el protocolo y convocó a los propios trabajadores a cortar la cinta inaugural, reforzando el carácter colectivo del logro.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Mensaje de esperanza y proyección para la actividad petrolera en Santa Cruz

Más allá de la inauguración, el acto también sirvió como plataforma para plantear una visión estratégica sobre el futuro de la actividad hidrocarburífera en la provincia. Güenchenen rechazó los discursos que plantean un declive irreversible del sector y sostuvo que Santa Cruz aún tiene un enorme potencial por desarrollar.

El dirigente puso especial énfasis en áreas como Palermo Aike, considerada una de las principales reservas no convencionales del país, así como en formaciones como D-129, el Neocomiano y yacimientos convencionales aún no explorados en profundidad.

“Es mentira que está todo perdido. Tenemos recursos, tenemos potencial. Falta inversión, pero el primer paso ya lo dimos”, afirmó.

En ese sentido, destacó que el desarrollo de estos yacimientos podría generar miles de puestos de trabajo y reactivar la economía provincial, en un contexto marcado por la salida de empresas y la caída de la actividad.

Finalmente, Rafael Güenchenen valoró el acompañamiento de los trabajadores y reafirmó el compromiso del sindicato, sumando un emotivo recuerdo personal que marcó su vínculo con la actividad: “Yo quiero comentarles una parte de mi historia: yo era hachador desde muy chico, trabajaba en un aserradero en Río Negro y una noche, mientras comíamos con compañeros, uno dijo ‘en el sur hay ríos de petróleo’. Eso me quedó grabado. Ese mismo viernes cobré, hice dedo y me vine al sur”.

El jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, hizo entrega de la habilitación municipal a Rafael Güenchenen durante la ceremonia. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, remarcó el impacto que tuvo la provincia en su vida: “Santa Cruz me dio todo, esta actividad me dio todo”, y concluyó: “Voy a hacer todo lo necesario para sacar esta actividad adelante”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“No está todo perdido, Santa Cruz tiene un enorme potencial”

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral en la recién inaugurada Sala de Conferencias en la sede del SIPGER, Rafael Güenchenen profundizó sobre el significado de la inauguración y el contexto actual de la actividad petrolera en la provincia, dejando definiciones clave sobre el presente y futuro del sector.

Güenchenen fue crítico con la falta de inversión y el retiro de empresas, pero también planteó una mirada optimista basada en el potencial geológico de Santa Cruz. En ese sentido, puso el foco en el desarrollo de Palermo Aike como eje estratégico: “Estamos hablando de uno de los yacimientos no convencionales más importantes del país. Si logramos desarrollarlo, puede generar miles de puestos de trabajo y transformar la economía provincial”.

Asimismo, remarcó que, si bien la remediación ambiental es importante —en referencia al rol de YPF—, no es la solución de fondo para la crisis del sector:

“La remediación genera empleo, pero no resuelve el problema estructural. La verdadera oportunidad está en perforar, en producir, en desarrollar Palermo Aike”.

El líder sindical también abordó las principales preocupaciones de los trabajadores, destacando la incertidumbre generada por la caída de la actividad. “Hoy el mayor desafío es generar empleo. Se instaló la idea de que en Santa Cruz no hay más nada que hacer, y eso no es así. Tenemos recursos, tenemos posibilidades”.

En cuanto a la negociación salarial, explicó que el reciente acuerdo del 6,6% respondió a un contexto complejo de negociación con múltiples operadoras y aseguró que son discusiones muy duras. Siempre queremos más para los trabajadores, pero hoy también es clave sostener la estabilidad laboral”.

Por último, Güenchenen adelantó cómo funcionará el nuevo edificio. “La planta baja y el primer piso estarán destinados al funcionamiento del sindicato y la Mutual 12 de septiembre. Además, el edificio cuenta con 10 departamentos que continuarán bajo la modalidad en la que venimos trabajando. También tenemos proyectado incorporar un sistema de salud en una de las áreas para brindar cobertura a nuestros afiliados y, por qué no, también a la comunidad”, detalló.

“El sindicato ha sido siempre muy generoso, pensando también en el vecino, en la sociedad, y eso lo vamos a seguir haciendo”, concluyó.

De este modo dejó en claro que, más allá de la inauguración de la sede, el gremio busca posicionarse como un actor central en la reactivación de la industria petrolera en Santa Cruz, apostando al desarrollo, la inversión y la generación de empleo genuino.