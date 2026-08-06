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La convocatoria se sostuvo pese a que el Gobierno nacional decidió retirar el artículo más controvertido del proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Este jueves, desde las 17:00, el Frente Sindical, partidos políticos y organizaciones sociales realizaron un acto en la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y San Martín de Río Gallegos bajo la consigna “en defensa del territorio”.

Con banderas, pancartas, bombos y bengalas celestes y blancas, los manifestantes expresaron su rechazo a la iniciativa que originalmente proponía elevar del 15 al 25% el límite para la extranjerización de tierras rurales.

La convocatoria fue importante, más allá del clima y de que se había retirado el artículo más cuestionado. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Mientras se desarrollaba la movilización, en el Congreso de la Nación se debatía la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, cuyo artículo 3 contenía la reforma a la Ley de Tierras. Sin embargo, el miércoles, ante la falta de consenso, el oficialismo resolvió retirar ese punto del proyecto. Aun así, tanto en Santa Cruz como en distintos puntos del país, las organizaciones mantuvieron las actividades previstas.

“Era importante sostener una posición”

El secretario general del SOEM Río Gallegos, Pedro Mansilla, explicó a La Opinión Austral que la decisión del Gobierno nacional no modificó el sentido de la convocatoria. “Entendimos que era importante sostener una posición y por eso nos parecía importante la presencia no sólo de esta organización, sino de todos los compañeros que componemos el frente sindical, junto a otras organizaciones sociales que estamos marcando presencia”.

Pedro Mansilla, secretario general del SOEM, entrevistado por La Opinión Austral).

El dirigente consideró además que la presión social influyó en la decisión del oficialismo. “Esto un poco marca la agenda como fue a principios de año con el presupuesto universitario, donde la concurrencia a nivel nacional fue masiva y, sin dudas, eso echó para atrás lo que en aquel momento el gobierno nefasto, gobierno de derecha, pretendía hacer con la clase trabajadora“.

En esa línea, sostuvo que el debate sobre la soberanía trasciende las diferencias sociales. “Creemos que involucra al conjunto de la sociedad, sin distinción de clases“.

“La tierra es del pueblo argentino”

También se expresó el secretario general de Judiciales Provinciales, Franco Mascheroni, quien remarcó que la presencia en las calles fue una decisión consensuada por el Frente Sindical. “Resolvimos estar en la calle porque es necesario que la gente entienda que la tierra es del pueblo argentino y no de la política“.

Asimismo, destacó la participación de los distintos gremios. “Es muy importante la presencia de todos los gremios defendiendo el territorio nacional“.

“No se vende”, la frase más usada por los manifestantes.

El dirigente también puso el foco en la realidad de Santa Cruz y en la necesidad de proteger sus recursos naturales. “Nosotros acá, en Santa Cruz, lo vivimos diariamente, tenemos a nuestro glaciar Perito Moreno que hay que seguir defendiéndolo, los hielos continentales, y continuaremos con estas luchas y las particulares, en este lugar tan simbólico para el trabajador y la trabajadora”.

Además, valoró la postura adoptada por los representantes santacruceños en el Senado. “Los senadores por la provincia de Santa Cruz también rechazaron el proyecto, al igual que los de otras provincias del país”.

Las voces de los manifestantes

Entre los asistentes había tres jóvenes que sostenían una pancarta con la frase “Sólo le pido a Dios que la patria no les sea indiferente”.

Uno de ellos, Thiago, explicó a La Opinión Austral los motivos de su participación. “Lo que está pasando ahora es que están queriendo regalar nuestra tierra, están queriendo venderla a gente de afuera“.

Algunas de las banderas y pancartas que se mostraron este jueves en el centro de Río Gallegos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

El estudiante también vinculó el reclamo con la situación de la educación pública. “Estudio en la UNPA, la universidad pública que también quieren desfinanciar“.

A pocos metros se encontraba Ángel, de 65 años, quien llevaba un cartel con la inscripción “Cristina Libre, Máximo Presidente”. Consultado por La Opinión Austral, sostuvo: “Cristina Fernández de Kirchner está presa por puros comentarios”. Y agregó, en referencia al mandatario brasileño: “Igual que Lula, que estuvo preso, pero ahora es presidente“.

Finalmente, expresó su postura sobre el Gobierno nacional. “(Javier) Milei quiere vender todo“.

“Sigue siendo una amenaza para nuestros recursos naturales”

La movilización también contó con la presencia de la diputada provincial Agostina Mora (Unión por la Patria), quien consideró que la convocatoria mantuvo plena vigencia pese al retiro del artículo cuestionado. “Amerita que estemos presentes, hay una fibra que se ha tocado en el pueblo argentino, que ha sensibilizado y hay una movilización a lo largo y ancho del país y sigue siendo una amenaza para nuestros recursos naturales, y el sentido más profundo es la entrega del país, más allá que hayan retirado de manera cosmética ese artículo”.

La diputada provincial Agostina Mora, entrevistada por La Opinión Austral.

La legisladora advirtió además sobre los alcances que, a su entender, mantiene la iniciativa oficial. “Lo que quieren es flexibilizar el artículo que viene a proteger las áreas que son estratégicas y nuestros recursos naturales”. Y concluyó: “Tenemos que estar alertas, creo que hay una decisión de ceder en nuestra soberanía y hay muchos intereses de personajes foráneos que vienen trabajando y hay que preguntarse por qué se quiere entregar más si tenemos un 5% de tierras en manos extranjeras y aún la ley actual permite un poco más, por qué se quiere flexibilizar tanto“.