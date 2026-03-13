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La iniciativa se enmarca en la política habitacional que el gobernador Claudio Vidal ratificó durante la apertura del período legislativo el pasado 1 de marzo, cuando aseguró que el Gobierno Provincial trabajará para garantizar el derecho a la casa propia para las familias santacruceñas, bajo la premisa de que “la obra que inicia se termina“.

Contempla una inversión total de $7.085.440.019 y se desarrolla en seis sectores del barrio San Benito, registrando actualmente un avance general cercano al 85%. Según el cronograma de obra, la finalización de los trabajos está prevista para fines de abril, mientras que la entrega de las viviendas podría concretarse hacia fines de mayo.

Detalles de la obra

El complejo habitacional incluye: 42 viviendas de dos dormitorios de 64 m²; 12 viviendas de tres dormitorios de aproximadamente 78,6 m² y 2 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida de 66 m².

“Las unidades se encuentran distribuidas en distintos sectores del barrio, y contemplan dos y tres dormitorios, con soluciones constructivas pensadas para responder a las condiciones climáticas de la región”, informó Gobierno.

Actualmente, las tareas se concentran en revoques exteriores, estructuras de tabiques de durlock, colocación de cielorrasos e instalaciones de luz, gas y agua, además de la colocación de aberturas y otros trabajos de terminación.

La gerenta técnica del IDUV, Yamile Robles, destacó la relevancia del proyecto dentro del plan habitacional que lleva adelante la provincia.

“Esta obra forma parte de una política provincial orientada a reducir el déficit habitacional, y mejorar la calidad de vida de las familias. La construcción de estas viviendas no sólo amplía el acceso a la casa propia, sino que también dinamiza la economía local, generando empleo y fortaleciendo el desarrollo urbano de sectores en crecimiento como el barrio San Benito”, explicó.

En ese sentido, la funcionaria también se refirió a los desafíos que implica desarrollar proyectos de esta magnitud en la capital santacruceña.

“Uno de los principales desafíos tiene que ver con las condiciones climáticas propias de la región, y la logística de obra en un contexto patagónico. Por eso se utilizan sistemas constructivos tradicionales adaptados al clima local, que garantizan durabilidad, eficiencia térmica y una buena calidad constructiva. Además, coordinar distintas empresas y frentes de trabajo requiere una planificación constante, para mantener los niveles de avance previstos”, señaló.

Subrayó el impacto que tendrá la obra para las familias que esperan acceder a su vivienda.

“El impacto es muy significativo, porque implica dar respuesta concreta a familias. Se trata de generar un entorno que permita consolidar el barrio, mejorar la infraestructura urbana, y brindar estabilidad y oportunidades a quienes podrán comenzar una nueva etapa con su hogar propio”, señaló.

Las empresas responsables de la ejecución del proyecto son Chimen Aike SA, Proalsa SRL y ACRI Construcciones SA, que trabajan de manera coordinada en los distintos frentes de obra, para avanzar hacia la finalización del complejo habitacional