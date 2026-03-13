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El pasado lunes, Vialidad Nacional informó que, debido a las lluvias intensas registradas en la región, se reprogramaron las tareas en la calzada del puente ubicado sobre el río Santa Cruz, en el kilómetro 2374,03 de la Ruta Nacional 3, precisamente en el tramo comprendido entre Comandante Luis Piedra Buena (RN 288) y el empalme con la RP 9.

En ese contexto, el martes 10 y miércoles 11 de marzo se procedió a colocar señalización transitoria con el objetivo de habilitar la circulación a media calzada, modalidad que continuará vigente hasta la finalización de las intervenciones programadas.

En este marco, Giovany Albea, al frente de Vialidad Nacional en Santa Cruz, dijo a La Opinión Austral que “el puente sobre el río Santa Cruz entra en su etapa más importante de obra“.

Tras remarcar que “comenzaron los trabajos más importantes“, indicó que “en esta etapa se avanza con el refuerzo de armaduras dañadas, la recomposición de niveles, la colocación de nuevos desagües y el posterior hormigonado”.

Giovany Albea es el jefe del distrito 23 Vialidad Nacional.

Al respecto, sostuvo que se trata de “tareas clave para la recuperación estructural del puente y para seguir mejorando la seguridad y la transitabilidad en este corredor estratégico“.

Asimismo, Albea indicó a LOA que “después de años de postergaciones y falta de respuestas de fondo, hoy la obra avanza sobre los problemas reales y sobre las soluciones que durante demasiado tiempo se hicieron esperar. Donde antes hubo demora, hoy hay decisión, trabajo y hechos concretos“.

Cabe mencionar que este jueves 12 de marzo, según lo previsto, se realizó una restricción total del tránsito para todo tipo de rodados. Durante ese lapso se llevó adelante un relevamiento del puente con la estructura estática para definir la nueva rasante antes del inicio de la etapa de demolición.

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