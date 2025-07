Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Partido Justicialista de Santa Cruz presentó en Caleta Olivia el programa “Capacitación y formación para el futuro“, con la presencia del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, junto a dirigentes de diferentes localidades.

Jonathan Sandoval, concejal de Pico Truncado, participó del evento y en diálogo con La Opinión Austral quiso “agradecer a Pablo Grasso y a quienes llevan adelante estas capacitaciones, tenemos que saber de dónde venimos“, “soy kirchnerista pero tengo el legado de Perón y Evita, por lo que es más que importante que se hagan estas capacitaciones”.

Pablo Grasso en su paso por Caleta Olivia junto a la militancia. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Destacó la importancia que “el Partido Justicialista vuelva a activarse en toda la provincia, estuvimos en Las Heras, Pico Truncado y ahora Caleta Olivia“, “volveremos a reorganizarnos y juntos saldremos a militar”.

Sobre el armado electoral de cara a las elecciones de medio término precisó que “las decisiones se tomarán en conjunto, necesitamos una lista de unidad con un dirigente que defienda los intereses de Santa Cruz”, “milité para compañeros que luego se olvidan del trabajo conjunto de lo que demanda la Provincia”.

“Candidato es cualquiera”

En su disertación, Pablo Grasso -intendente de Río Gallegos- pidió a sus pares aprovechar la capacitación. “Candidato puede ser cualquiera, el que quiera puede levantar la mano y lo apoyamos”, “¿cuál es el proyecto que van a llevar adelante?, ¿se van a plantar cuando los zapatos aprieten?, ¿van a entregar la dignidad y aprobar una Ley Bases y decir que defienden al pueblo mientras luego se olvidan de la gente?, ¿vamos a seguir defendiendo compañeros que una vez que asumen no vuelven más?”, apuntaló.

Aseguró que el candidato elegido deberá “sintetizar el pensamiento de todos, tenemos que tener la tranquilidad para poder recuperar de a poco el proceso de transformación que tuvo Argentina, la región y Santa Cruz”.

“Perdimos Nación y la Provincia, que otra autocrítica hay que hacer”, disparó e indicó que “no vamos a seguir golpeándonos con un látigo, ahora la gente se dio cuenta y muchos nos dicen que con nosotros era mejor”, “hay que reconstruirse con los tiempos que viene y por eso es importante juntarnos a reflexionar para pensar cómo debemos administrar y distribuir”.

Más adelante, insistió que “elegí no detenerme a discutir con un intendente del norte del país que para sostener el equilibrio cerró todos los centros de salud y solamente hago odontología”, “yo pensaba que pasaría si volvía a Río Gallegos y anunciábamos que no atenderíamos más la salud. Pero esa no es nuestra política, sin embargo hoy tenemos un presidente que dice que va a destruir el Estado desde adentro”.

Apuntó que “el presidente dice que representa a los buenos – son ellos mismos- mientras señalan que el 70% de la población es mala a pesar que ese 30% se quedan con la riqueza y endeudan al país“.

De la barrera sanitaria, dijo que está de acuerdo que “la carne baje su precio, ahora los rurales le ayudaron al gobierno nacional y provincial a llegar, entonces el pedido es que discutan desde adentro cómo cambian la realidad”. Rechazó esos argumentos que “la culpa es siempre del peronismo, no gobernamos nación ni provincia”.

Finalmente, advirtió que el peronismo “debe debatir qué alternativas ofrecemos a la sociedad, eso es lo que tenemos que reconstruir”.