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El Gobierno de Santa Cruz afirmó que realizó su “último y máximo esfuerzo” para mejorar los salarios del personal de la Policía de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario Provincial durante una nueva reunión del Consejo del Salario desarrollada este miércoles, en el marco de las negociaciones que mantienen ambas partes.

Tras la presentación de la propuesta oficial, que incluyó aumentos al bolsillo de entre más de 639.000 y 388.000 pesos, con impacto en el sector pasivo, los representantes de los distintos sectores de las fuerzas solicitaron un cuarto intermedio para consultar la oferta con las bases. Posteriormente manifestaron que el ofrecimiento resultaba insuficiente y pidieron continuar con las conversaciones.

Ante esa situación, el Ejecutivo provincial confirmó que mantendrá abierta la negociación y convocó a una nueva reunión del Consejo del Salario para el miércoles 8 de julio, a las 14 horas, en la Escuela de Policía “Comisario Inspector Eduardo V. Taret”.

Del encuentro participaron autoridades del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Estado de Trabajo y representantes de la Policía de Santa Cruz y del Servicio Penitenciario Provincial.

También intervino mediante videoconferencia la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la Nación, organismo que ratificó lo actuado durante la audiencia anterior, que fue solicitar el cese de las medidas de fuerza. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la seguridad pública constituye un servicio esencial y recordaron el rol que cumplen los efectivos policiales y penitenciarios. En ese marco, Nación y Provincia insistieron en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio mientras continúan las negociaciones salariales.

Marcha de policías autoconvocados en Río Gallegos que piden un mayor aumento salarial. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante la reunión, el Ejecutivo presentó una nueva propuesta integral de recomposición salarial. Horas antes los uniformados autoconvocados realizaron una marcha en Río Gallegos en reclamo de una mejora de la oferta que llegó horas después.

La nueva propuesta salarial

La oferta oficial contempla la actualización del valor punto para los meses de junio, julio, agosto y septiembre; mejoras en suplementos específicos; creación de un adicional compensador destinado al personal policial y penitenciario, tanto en actividad como retirado; un mecanismo de absorción progresiva del adicional compensador conforme avance la recomposición salarial y una instancia de revisión durante octubre.

Los salarios propuestos, jerarquía por jerarquía

La propuesta presentada por el Gobierno establece los siguientes incrementos netos y salarios de bolsillo estimados:

Jerarquía Diferencia Bolsillo total Comisario General $639.400,39 $3.820.175,82 Comisario Mayor $606.737,59 $3.545.563,93 Comisario Inspector $575.405,30 $3.282.138,30 Comisario $547.762,36 $3.049.730,81 Subcomisario $528.345,51 $2.831.015,56 Oficial Principal $491.355,27 $2.520.020,88 Oficial Inspector $460.632,81 $2.261.722,29 Oficial Subinspector $431.906,11 $2.020.203,11 Oficial Ayudante $407.626,41 $1.816.072,01 Suboficial Mayor $572.718,78 $3.204.083,05 Suboficial Auxiliar $543.058,33 $2.954.713,37 Suboficial Escribiente $517.104,62 $2.736.508,05 Sargento Primero $484.663,57 $2.463.760,53 Sargento $450.256,11 $2.174.480,37 Cabo Primero $419.194,49 $1.913.330,39 Cabo $395.506,13 $1.714.170,96 Agente $388.047,98 $1.503.317,11

Según informó el Ministerio de Seguridad, los nuevos valores del punto serían los siguientes:

Junio: 2.355,44

Julio: 2.390,77

Agosto: 2.426,64

Septiembre: 2.463,04

La cartera indicó además que los cálculos fueron realizados considerando la antigüedad mínima requerida.

Respecto del adicional compensador, el Gobierno explicó que será absorbido automáticamente en la medida en que aumenten el sueldo básico y los distintos conceptos remunerativos de alcance general.

La compensación se aplicaría sobre los incrementos correspondientes al sueldo básico, riesgo profesional, dedicación especial, responsabilidad funcional, bonificación por recargo de servicio y adicional por zona desfavorable, aclarando que ese mecanismo no implicará una reducción del haber bruto mensual percibido por cada agente.

El Gobierno sostuvo que presentó su “máximo esfuerzo”

Durante el encuentro, el Ejecutivo provincial sostuvo que la propuesta constituye “el mayor y último esfuerzo posible” dentro de las posibilidades financieras de Santa Cruz.

Según se informó oficialmente, la oferta fue elaborada luego de analizar distintas alternativas financieras con el objetivo de compatibilizar la mejora de los ingresos del personal con el equilibrio de las cuentas públicas y el funcionamiento del Estado.

Más tarde, el Ministerio de Seguridad volvió a ratificar esa postura mediante una publicación institucional.

En ese mensaje sostuvo que, “en un escenario económico complejo, donde la administración responsable de los recursos públicos exige un permanente equilibrio, esta propuesta representa un importante esfuerzo financiero por parte del Estado Provincial, con el objetivo de continuar fortaleciendo el salario de quienes cumplen una tarea esencial al servicio de la comunidad”.

Asimismo, indicó que el Gobierno continuará sosteniendo el diálogo como herramienta para alcanzar acuerdos y renovó “su compromiso de realizar los máximos esfuerzos posibles para mejorar las condiciones salariales del personal”.

Comparación con la propuesta presentada el 17 de junio

Propuesta 17 de junio Nueva propuesta Variación Comisario General $3.498.840,71 $3.820.175,82 +$321.335,11 Comisario $2.266.084,79 $3.049.730,81 +$783.646,02 Sargento $2.081.200,49 $2.174.480,37 +$93.279,88 Agente $2.001.352,19 $1.503.317,11 -$498.035,08