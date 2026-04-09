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Luego de que el Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), diera inicio a la primera etapa de construcción de 120 viviendas en Río Gallegos, funcionarios y representantes de la UOCRA recorrieron el predio donde se edificará la obra y conversaron con La Opinión Austral y otros medios sobre las tareas que llevan adelante.

“Son viviendas de material tradicional, con terminaciones de primera calidad y adaptadas al clima de la región. Se prevé la aislación para el clima que tenemos acá en la zona.”, explicó Cristian Zeballos, de Consur SRL, empresa encargada del proyecto.

El esquema de adjudicación contempla una distribución específica: 40 viviendas para personal de salud, 40 para trabajadores de la educación, 10 para la policía y el resto será sorteado entre inscriptos del IDUV.

Desde la UOCRA destacaron el impacto positivo en el empleo: “Lo importante es que se está haciendo todo con trabajadores locales que viven en Santa Cruz”, señalaron. Asimismo, remarcaron el orgullo por el avance: “Estamos orgullosos de esta nueva etapa, de lo que logramos con los trabajadores de Río Gallegos”.

En cuanto a la dinámica laboral, explicaron que el nivel de ocupación varía según la etapa, con picos en momentos clave como las instalaciones eléctricas y de calefacción.

Uno de los principales desafíos sigue siendo el clima patagónico: “Desafiamos al clima, estamos en la Patagonia y tenemos que trabajar todo el año”, afirmaron.

Además, resaltaron la importancia del diálogo con el IDUV: “Tenemos mesas de trabajo donde buscamos soluciones y logramos avanzar incluso en invierno”.

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