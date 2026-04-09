El Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), comenzó con la primera etapa de construcción de 120 viviendas en Río Gallegos. Durante el acto de inauguración estuvo presente la ministra de Gobierno de Santa Cruz, María Belén Elmiger, quien en diálogo con La Opinión Austral y otros medios locales destacó: “Es parte del trabajo integral”.

“Los trabajadores de esta obra son santacruceños”

En principio valoró el diálogo con la UOCRA, como así también “la importancia de que todos los trabajadores de esta obra son santacruceños que habitan en nuestra tierra“. Agregó que “eso es muy importante, parte también del trabajo integral que venimos haciendo con la normativa, no solamente seguir con la obra pública. Acompañar con todo el sistema normativo del 90/10, compromiso del gobernador que lo estamos cumpliendo”.

En ese sentido, sostuvo: “Obra que se anuncia, obra que se termina. El reflejo de eso es el gas en la escuela agropecuaria, las dos escuelas que ya entregamos, las 56 viviendas que están acá y un montón de obras más como las extensiones de red de gas y servicios que venimos haciendo en un montón de localidades de la provincia”.

Crisis habitacional en El Chaltén: “Tenemos posibles soluciones”

En otro orden, se refirió a la labor que lleva adelante el Gobierno provincial en El Chaltén junto al municipio y diversas entidades estatales en el marco de la crisis habitacional que atraviesa esa localidad: “Estamos haciendo un trabajo en conjunto con el municipio y un montón de organizaciones (…) teniendo en cuenta la crisis habitacional que hay en la localidad y la proximidad al desalojo de los dos lugares que están tomados”.

Elmiger afirmó que “tenemos posibles soluciones para resolver este tema, a la brevedad seguramente van a tener novedades. Ya contamos con el trabajo que hacemos con los concejales y el intendente, involucrando a todos los entes del Estado público. No solamente es darles un pedazo de tierra, sino garantizar los servicios porque no se soluciona nada entregando tierras si no tienen agua, luz, gas y cloaca”.

A propósito, precisó: “Por temáticas específicas, en el caso de El Chaltén no estamos trabajando con el IDUV, sino con el Consejo Agrario, que tiene tierras provinciales cerca de la localidad, y con SAU (Santa Cruz Puede), con Servicios Públicos, Distrigas; todos integralmente con la municipalidad, que es el primer contacto y el que tiene el pulso de lo que está pasando ahí en el día a día”.

“SAU está haciendo un trabajo integral”

En el tramo final de la entrevista enfatizó que “SAU (Santa Cruz Puede) ya está produciendo puertas placas, está produciendo cajones fúnebres, que no solamente llevan a la producción de estos elementos y a abaratar costos, sino que nos conducen también a hacer más eficiente el gasto del Estado”.

Y aseveró: “Antes pagábamos tres millones por un cajón (…) hoy ese gasto es mucho más eficiente. Las puertas placas las estamos vendiendo en un montón de locales en toda la provincia de Santa Cruz; el pescado y los medallones de merluza también están siendo comercializados. SAU está haciendo un trabajo integral en torno a los tres ejes y pilares del gobierno: producción, trabajo y, por supuesto, educación”.

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