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El programa Construir Santa Cruz, impulsado por el Gobierno de Santa Cruz a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), ya cuenta con 1.769 inscriptos. La iniciativa busca actualizar el diagnóstico sobre las necesidades habitacionales de las familias santacruceñas y, a partir de esa información, avanzar en distintas alternativas de soluciones habitacionales.

El relevamiento se puso en marcha hace aproximadamente cuatro semanas y se desarrolla de manera paralela al Registro Único de Postulantes del IDUV. El objetivo es contar con información precisa sobre la situación de los hogares en las distintas localidades de la provincia.

De acuerdo con los datos relevados por el organismo, Río Gallegos reúne 894 inscriptos, lo que la convierte en la localidad con mayor demanda habitacional dentro del programa.

Detrás de la capital provincial aparecen Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado, localidades que también concentran una importante cantidad de inscriptos.

El gerente de Hábitat del IDUV, Pablo Cruz, explicó que los datos obtenidos permiten identificar las distintas situaciones habitacionales existentes y definir posibles respuestas de acuerdo con las necesidades de cada familia.

Pablo Cruz, gerente habitacional de IDUV.

Alquiler, terrenos y discapacidad

Del total de personas y grupos familiares registrados, 581 indicaron que actualmente alquilan, mientras que 200 cuentan con un terreno donde eventualmente podría desarrollarse una solución habitacional.

Además, 311 grupos familiares cuentan entre sus integrantes con personas que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Otro de los datos destacados por el organismo es que los grupos inscriptos tienen un promedio de 2,4 integrantes por hogar, con una importante presencia de familias reducidas.

La información permitirá al IDUV conocer con mayor precisión las características de la demanda y definir políticas habitacionales que contemplen las diferentes realidades.

Qué soluciones habitacionales se analizan

Según explicó Cruz, entre las alternativas que podrían desarrollarse se encuentran la entrega de terrenos con servicios, el financiamiento para acceder a viviendas modulares y distintas líneas de crédito destinadas a familias que atraviesan situaciones de precariedad habitacional.

La intención es que el relevamiento funcione como una herramienta para orientar las futuras políticas públicas y establecer qué tipo de respuesta requiere cada situación.

En ese sentido, desde el organismo remarcaron la importancia de continuar ampliando la cantidad de datos disponibles para obtener un diagnóstico actualizado de la realidad habitacional de Santa Cruz.

Según los datos relevados, los grupos inscriptos tienen un promedio de 2,4 integrantes por hogar, con una importante presencia de familias reducidas.

El IDUV también asesora a los vecinos

El programa también fue difundido durante las jornadas de Viva Barrio, donde personal del IDUV brinda información y asesoramiento a los vecinos.

El pasado sábado, durante la actividad realizada en Puerto Deseado, más de 60 personas recibieron asesoramiento para conocer cómo inscribirse en Construir Santa Cruz.

Además de la inscripción al programa, los equipos del organismo atienden consultas vinculadas con trámites habitacionales, cambios de titularidad y regularización de cuotas, entre otras gestiones.

Las inscripciones continúan abiertas

Desde el IDUV informaron que no existe por el momento una fecha límite para completar el formulario, por lo que las inscripciones continúan abiertas.

El trámite se realiza de manera virtual a través del sitio oficial del organismo. El formulario cuenta con alrededor de 85 preguntas, por lo que desde el IDUV remarcaron la importancia de completar todos los campos con información precisa.

Los datos obtenidos serán utilizados para profundizar el diagnóstico de las necesidades habitacionales en las distintas localidades y avanzar en alternativas de solución para las familias santacruceñas.