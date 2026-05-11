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En Santa Cruz invitan a toda la comunidad a participar de la Marcha Federal Universitaria este martes 12 de mayo en defensa de la educación pública. La misma está prevista a las 17:00 en todo el país, movilización que se repetirá en localidades como Río Gallegos, la cuenca carbonífera, San Julián y Caleta Olivia, entre otras.

Cabe destacar que la Marcha Federal fue convocada para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, denunciando que la gestión de Javier Milei la incumple desde el año pasado. Docentes, nodocentes y estudiantes reclaman por la grave situación presupuestaria y salarial, con caídas reales de fondos superiores al 45%.

La movilización exige la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial aprobada por el Congreso.

La UTN Santa CRUZ

En ese contexto, desde la UTN Facultad Regional Santa Cruz, con sede en Río Gallegos, convocaron a toda la comunidad educativa, organizaciones, trabajadores, estudiantes y a la sociedad en su conjunto a participar de la jornada de protesta.

“Salimos a las 16 hrs desde la puerta de la Facultad (Av. de los Inmigrantes 555 – Río Gallegos)”, señalaron desde la institución, al tiempo que remarcaron: “La educación pública no se negocia. La universidad pública no se vacía. El futuro de miles de estudiantes no puede depender del ajuste”.

Una de las más importantes en convocatoria fue la Marcha federal universitaria del 23 de abril de 2024 en Río Gallegos. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Asimismo, indicaron que “mientras las universidades atraviesan una de las crisis presupuestarias más graves de su historia, seguimos sosteniendo aulas abiertas, investigación, extensión, becas, ciencia y formación profesional en cada rincón del país. Pero el desfinanciamiento avanza”.

En esa línea, advirtieron que la caída de los recursos destinados a las universidades impacta directamente en “el funcionamiento institucional, las condiciones de cursada, los salarios docentes y no docentes, la investigación científica y las posibilidades de acceso y permanencia de miles de estudiantes”.

Sebastián Puig, decano de la UTN, en la anterior marcha federal. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

“La universidad pública argentina no es un gasto: es movilidad social, desarrollo, ciencia, soberanía y futuro”, expresaron desde la UTN, y agregaron: “Defender la universidad pública es defender el derecho de nuestro pueblo a estudiar, investigar, crecer y construir un país con más igualdad”.

Finalmente, cerraron la convocatoria con un fuerte mensaje: “Mañana (por este martes) marchamos. Por la educación pública. Por la ciencia. Por el futuro”.

Conferencia de prensa en Caleta Olivia

Por su parte, la comunidad universitaria de la Unidad Académica Caleta Olivia de la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) realizó este lunes una conferencia de prensa en la Sala “Arq. Ana María Ibarroule”, en el marco de la Marcha Federal Universitaria que se llevará adelante este martes 12 de mayo en todo el país.

Participaron el decano Mg. Claudio Fernández, representantes de los gremios ADIUNPA, ATUNPA y FUDE, quienes expresaron la profunda preocupación por la situación que atraviesan las universidades públicas argentinas ante el desfinanciamiento, la pérdida salarial y el deterioro de las condiciones de estudio y trabajo.

La marcha federal del 2024 en la localidad de Caleta Olivia. (Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral).

Durante el encuentro destacaron la importancia de defender la universidad pública “como herramienta de inclusión, igualdad de oportunidades, producción de conocimiento y desarrollo para nuestra región y para el país”.

Además, convocaron a toda la comunidad santacruceña a sumarse a la movilización. La concentración será a las 16 horas en la explanada principal de la UACO en la ciudad de Caleta Olivia y la marcha comenzará a las 17.

“Defender la universidad pública es defender el futuro. Porque sin universidad pública no hay desarrollo posible”, manifestaron.

Convocatoria de la UNPA

En tanto, el Rectorado de la UNPA también invitó a participar de la “Marcha Federal Universitaria”. “Este 12 de mayo salimos a defender lo nuestro… Porque el Gobierno Nacional debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, indicaron desde las redes sociales de la casa de altos estudios.

En Río Gallegos, la concentración será a las 17:00 en la Plaza Güemes, ubicada en avenida San Martín y Mendioroz.

En conferencia convocando a la marcha, la rectora Roxana Puebla, la titular de ADIUNPA, Karina Dodman y ATUNPA, Fernando Cortés y los estudiantes Carol de La Sierra y Nicolás Vera.

Días atrás, la Rectora de la UNPA, Roxana Puebla, encabezó la conferencia de prensa convocada por los gremios de la universidad para invitar a toda la ciudadanía santacruceña a la Marcha Federal y reconoció que la situación de las casas de altos estudios “es muy complicada”.

Durante la conferencia, realizada en el Rectorado de la UNPA, los secretarios generales de ADIUNPA, Karina Dodman y ATUNPA, Fernando Cortés y los estudiantes Carol de La Sierra y Nicolás Vera dieron lectura a un documento en el que afirman: “Lo que está en juego no es solamente una discusión presupuestaria. No es únicamente una cuestión salarial, aunque el deterioro salarial sea gravísimo. Lo que está en juego es la posibilidad misma de que la Universidad Pública siga funcionando“.