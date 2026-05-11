Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Santa Cruz propone modificar la Ley Provincial N° 2901, que regula el Fondo de Asistencia Financiera al Sistema Provincial de Salud, con el objetivo de agilizar el cobro de las deudas que mantienen obras sociales, mutuales, aseguradoras y empresas con los hospitales públicos de la provincia.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Santiago Aberastain Zubimendi (bloque Por Santa Cruz) y apunta a otorgarle fuerza ejecutiva a las certificaciones de deuda emitidas por los hospitales públicos, de manera que puedan ser reclamadas judicialmente con mayor rapidez.

Agilidad en el cobro

En los fundamentos del proyecto, el legislador sostuvo que “la modificación proyectada resulta necesaria a fin de dotar de mayor celeridad a las gestiones judiciales de recupero de las sumas adeudadas al Fisco Provincial por las obras sociales, mutuales, aseguradoras y empresas cuyos afiliados reciben servicios asistenciales de salud”.

La reforma modifica el artículo 6 de la norma vigente y establece que las facturas emitidas por prestaciones médicas deberán abonarse dentro de los 10 días hábiles desde su recepción. Además, fija que, en caso de incumplimiento, la mora operará “de pleno derecho, sin necesidad de interpelación alguna”.

Las deudas al sistema de salud en algunos casos son millonarias. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El texto también dispone que, vencido el plazo de pago, la Dirección de Administración del hospital prestador podrá emitir una certificación de deuda con datos del deudor, monto adeudado y firma de la autoridad correspondiente. Ese documento tendrá carácter de “título ejecutivo” y podrá ser reclamado por vía judicial.

Asimismo, la iniciativa establece que las certificaciones deberán ser remitidas a Fiscalía de Estado dentro de los diez días hábiles para iniciar las acciones de cobro correspondientes.

En los fundamentos, el legislador remarcó que actualmente existe “una gran morosidad y retraso en el pago de las facturas emitidas en virtud de prestaciones realizadas en los distintos hospitales de la Provincia”. Según información suministrada por el Ministerio de Salud y Ambiente, “la deuda asciende al día de la fecha a la suma de $12.367.017.061,44”.

Sostener el sistema de Salud

El proyecto advierte que esta situación “resiente la sostenibilidad y el desenvolvimiento de la prestación del servicio”, obligando a realizar “un mayor esfuerzo por parte de los diferentes actores del sistema de salud provincial”.

Además, subraya que el funcionamiento diario del sistema sanitario requiere “un constante flujo de recursos económicos para financiar necesidades de infraestructura, equipamiento, gastos de funcionamiento, suministro de atención y medicamentos”.

Esta situación resiente la sostenibilidad y el desenvolvimiento de la prestación del servicio. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL).

En ese sentido, el texto recuerda que la ley vigente ya contempla que el Fondo de Asistencia Financiera se nutra del cobro de aranceles por prestaciones médicas, odontológicas, farmacéuticas y paramédicas brindadas a afiliados de obras sociales, mutuales, seguros y otros organismos públicos o privados.

“La finalidad perseguida, esto es, otorgar mayor celeridad a las gestiones judiciales de recupero de las sumas adeudadas al Fisco Provincial por las obras sociales, mutuales, aseguradoras y empresas cuyos afiliados reciben servicios, se alcanza atribuyendo fuerza ejecutiva a la certificación de deuda”, argumentó el diputado en la presentación.

Por último, Aberastain Zubimendi indicó que la intervención de Fiscalía de Estado se sustenta en las facultades previstas en el artículo 125 de la Constitución Provincial y en la Ley Provincial N° 3438. Cabe destacar que el proyecto tomó estado parlamentario en la última sesión ordinaria y quedó en comisiones listo para empezar a ser debatido.