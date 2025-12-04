Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un informe de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado reveló que las transferencias nacionales a provincias y CABA crecieron en términos reales durante octubre, luego de varios meses de caída. Sin embargo, Santa Cruz volvió a quedar entre las jurisdicciones que menos fondos recibió, con solo $82.413 millones, equivalente al 1,50% del total distribuido.

Las transferencias globales alcanzaron los $5,48 billones, con un incremento mensual del 7,7%. Al descontar la inflación del período (31,31% interanual), se observó una mejora real del 0,9%, considerada un punto de inflexión para las finanzas provinciales. Pese a esta recuperación, la participación de Santa Cruz se mantuvo entre las más bajas del país, solo por encima de Tierra del Fuego.

Dependencia fiscal moderada

El estudio también analizó el nivel de dependencia de cada provincia respecto de los fondos nacionales. En 2024, el 46,6% de los ingresos corrientes de Santa Cruz provino de transferencias, una cifra menor a la de provincias altamente dependientes como Formosa o Santiago del Estero, pero que igualmente la expone a las oscilaciones de la recaudación nacional.

Las provincias patagónicas, por su parte, mostraron volúmenes más bajos en la medición por Salario Mínimo Vital y Móvil. Santa Cruz acumuló 255.940 salarios, ubicándose en el tramo inferior del ranking.

En tanto, el informe también expuso grandes diferencias en la distribución per cápita. El promedio nacional fue de $119.521 por habitante, mientras que Santa Cruz se ubicó nuevamente entre las provincias patagónicas con menor volumen relativo, influida por su baja densidad poblacional y particular estructura fiscal.

Recaudación nacional

Los tributos que integran la masa coparticipable mostraron comportamientos mixtos:

Ganancias creció 12,2% mensual y 13,1% real interanual, consolidándose como el motor del repunte.

creció 12,2% mensual y 13,1% real interanual, consolidándose como el motor del repunte. El IVA registró un alza del 5,2% mensual y 0,3% real interanual.

El comercio exterior, clave para la macroeconomía nacional, cayó 19,3% real interanual, afectado por menores exportaciones e importaciones.

Estos movimientos impactan directamente en las transferencias que recibe Santa Cruz, dado que Ganancias e IVA representan más del 95% de la masa distribuible.

Durante la Jornada de Coparticipación del Senado coincidieron en que esta falta de actualización en la norma vigente afecta especialmente a provincias como Santa Cruz, que requieren esquemas más equitativos por su extensión territorial y dispersión poblacional.