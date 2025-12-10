Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de la Provincia de Santa Cruz llevó a cabo el acto de egreso de la Promoción XCIII de la Escuela de Suboficiales y Agentes “Crio. Mayor (R) Ricardo Abel Vallejos” que marca el cierre de una etapa clave en la formación de los futuros efectivos.

La ceremonia se desarrolló este miércoles en las instalaciones del Salón Auditorio de la Iglesia Bet El y contó con la participación del jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez; el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos; demás integrantes del Ejecutivo Provincial, autoridades de la Jefatura de Policía, y representantes del Consejo Provincial de Educación.

En representación del Gobierno Provincial, el jefe de Gabinete Daniel Álvarez fue el encargado de brindar el mensaje institucional, en el que destacó la dedicación y el esfuerzo demostrado por los flamantes agentes, a lo largo de su capacitación.

Durante su discurso, valoró la vocación de servicio de los jóvenes. “Quiero hacer un reconocimiento y brindar mis felicitaciones a cada uno de ustedes por no haberse rendido, por haber perseverado”, manifestó.

Luego recordó el camino transitado desde el inicio de la formación: “Llegaron con un bolso lleno de sueños, incertidumbre y miedos. Hoy están firmes, vistiendo el sagrado uniforme de la Policía de la Provincia de Santa Cruz”.

Álvarez remarcó, además, la importancia del compromiso ético que deben sostener a lo largo de su carrera, indicándoles: “Nunca se corrompan, por más grande que parezca la tentación. La lealtad se la deben a la institución que los formó”.

Finalmente, instó a los egresados a mantener vivo su espíritu de superación: “Estudien, pueden seguir creciendo y que nada los detenga”.

