Este domingo se desarrollan las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) en Santa Cruz, con comicios a nivel provincial y local que se llevan adelante desde las 08:00 hasta las 18:00 en la Escuela N° 1 “Hernando de Magallanes” de Río Gallegos.

La presidenta del Concejo Deliberante de Río Gallegos y candidata por la lista “Roja y Blanca”, Daniela D’Amico, dialogó con La Opinión Austral y destacó la participación de los afiliados durante la jornada electoral.

“Vemos mucha participación, van bien en ese sentido, se ve la participación ciudadana. Estamos con la ansiedad de una elección por la que hemos trabajado mucho”, expresó D’Amico, quien busca llegar a la presidencia del Comité Río Gallegos.

La dirigente radical señaló que la elección representa el resultado de un arduo proceso de trabajo interno. “aquellos que venimos de la militancia, que venimos del trabajo diario, nos toca la posibilidad de presentarnos en esta elección, con la expectativa de poder llegar a la presidencia del Comité Río Gallegos y del Comité Provincial”, afirmó.

Gran cantidad de afiliados concurrieron a la Escuela N° 1 de Río Gallegos para participar de las elecciones internas del partido.

D’Amico explicó que uno de los ejes centrales de su espacio es la participación ciudadana y una mayor apertura del partido hacia los afiliados y vecinos.

“Nosotros tenemos más que nada una participación ciudadana, donde venimos trabajando junto con el afiliado. Tenemos un comité que hemos trabajado mucho”, sostuvo.

En ese sentido, recordó el proceso atravesado luego de la elección interna anterior, donde perdieron por una diferencia de 20 votos. “Cuando decimos ‘somos los que nunca nos fuimos’ es porque muchos dejaron el partido por acuerdos políticos. No es algo cuestionable, pero sí el hecho de dejar justamente las banderas o renunciar a nuestro partido”, manifestó.

La candidata destacó el trabajo realizado desde el subcomité ubicado en Richeri, donde afirmó que durante los últimos dos años llevaron adelante más de 50 capacitaciones.

En este sentido, la presidenta del Concejo Deliberante remarcó la importancia de la capacitación política y anticipó nuevas actividades en el Comité “Héctor Pirincho Roquel”, ubicado en 9 de Julio y Avellaneda.

“Vamos a trabajar en formación porque hay un proyecto: el proyecto es la gobernación, el proyecto es la intendencia de Río Gallegos… Soy una convencida de que la educación es una herramienta de formación y transformación. En esa transformación tenemos que trabajar en mejorar las bases”, afirmó.

De cara a las elecciones generales, aseguró que “estamos trabajando para el 2027 justamente para poder ser candidatos competitivos en un trabajo diario”.

Una elección con impacto político en Santa Cruz

Las internas de la UCR definirán autoridades partidarias provinciales y locales. En el ámbito provincial, la lista “Roja y Blanca” lleva a Leonardo Roquel como candidato a presidente del Comité Provincia, mientras que la lista “Soluciones” postula a Samir Zeidán.

En Río Gallegos, Daniela D’Amico encabeza la lista Roja y Blanca para conducir el comité local, mientras que Gisella Martínez es la candidata de la lista Soluciones.

Los afiliados deben concurrir con Documento Nacional de Identidad y figurar en el padrón correspondiente para poder votar. El resultado de la elección es seguido con atención por distintos sectores políticos, ya que la UCR busca definir su rumbo interno con miras al escenario electoral de 2027.