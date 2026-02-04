Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La presidenta del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Daniela D’Amico (UCR), habló de la sesión extraordinaria en el que, tras un intenso debate, el oficialismo municipal logró aprobar el Presupuesto General de Gastos e Inversiones y la actualización del Impuesto Patente Automotor y de Bebidas Alcohólicas, aunque sufrió un revés en la búsqueda de financiamiento externo.

“Nosotros tenemos un planteo desde la Unión Cívica Radical con respecto a no al endeudamiento, porque entendemos que el Concejo Deliberante es un ente de contralor y como tal, tiene que cumplir esa función”, manifestó en declaraciones a La Opinión Austral.

Más adelante, añadió: “Si nosotros aprobamos ese endeudamiento, todo lo que se haga desde el Ejecutivo va a estar de alguna manera aprobado”, pero “si no lo hacemos, cuando se quieran endeudar, tienen que venir al Legislativo y pedir la autorización correspondiente”.

Daniela D’Amico presidió la sesión extraordinaria de este miércoles 4 de febrero. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

D’Amico indicó que en ese caso, “se va a analizar lo que venga y de esa manera veremos si aprobarlo o no, que es lo que corresponde en todo ámbito de la democracia y justamente acá se hace un ejercicio de la diferencia de poderes, tanto Legislativo como Ejecutivo”, subrayó.

Para la concejal es muy importante la independencia de los poderes ya que, según indicó, “el no aprobar el endeudamiento hace a un ejercicio democrático y que podamos, como órgano que somos, controlar lo que haga el Ejecutivo”, sostuvo.

Desempates

Al ser consultada sobre la situación de tener que desempatar a la hora del voto en todos los proyectos enviados por el Departamento Ejecutivo Municipal, aclaró que será una eventualidad que seguramente tendrá que adoptar durante todo el año, debido a que los otros dos bloques mayoritarios tienen tres concejales cada uno.

“Tenemos una responsabilidad muy grande desde el lugar que me toca, no sólo el hecho de conducir el Concejo Deliberante sino que generalmente va a terminar pasando que sea la mano que define” y agregó: “Por eso intentamos estar cerca del vecino, estar en la calle, cerca de la gente y escuchar constantemente porque creo que eso nos va a dar la firmeza para tomar las decisiones correctas, espero estar siempre a la altura de las circunstancias”.

En la sesión extraordinaria de autorizó la actualización de las Patentes de tránsito y de bebidas alcohólicas. (Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral).

Sobre la función propiamente dicha, que entre otras importantes responsabilidades le toca conducir el municipio cuando el intendente se ausenta de la localidad, Daniela D’Amico recordó que pocos días después de asumir como presidenta del Concejo Deliberante, se encontró en la situación de que Pablo Grasso se había ido y no fue notificada.

“Ellos (el oficialismo) venían teniendo algunos usos y costumbres porque evidentemente la presidente era del color político del intendente (Soledad Kamu), pero en este caso hablamos de la situación y nosotros le planteamos lo que dice la Ley 55 que si el intendente sale fuera de la provincia, automáticamente el presidente del Concejo Deliberante debe quedar informado”, expresó.

“La verdad que fue un poco difícil ese cambio para el Ejecutivo porque venía con una gimnasia distinta, pero después de un diálogo donde hemos planteado nuestra posición, hablando con el jefe de gabinete Diego Robles y el secretario de Legal y Técnica Gonzalo Chute, ha quedado claro el procedimiento que vamos a hacer en este año y ha existido un compromiso que cuando el intendente salga de la ciudad, va a ser informado y quien habla va a asumir la intendencia de Río Gallegos”, aseveró.