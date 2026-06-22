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La concejal de Río Gallegos, Daniela D’Amico, celebró el triunfo obtenido por el espacio que integra junto a Leonardo Roquel en las recientes elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Cruz y aseguró que comienza una nueva etapa enfocada en la reconstrucción y fortalecimiento del partido.

En una entrevista concedida a Radio LU12 AM680, la dirigente expresó su satisfacción por el resultado alcanzado en la capital provincial, donde fue electa presidenta del Comité Río Gallegos. “Estoy muy feliz esta mañana y sin duda todavía muy emocionada, porque para nosotros es un espacio muy importante la conducción, que los radicales de Río Gallegos, con una diferencia tan amplia, nos hayan elegido para conducir justamente como presidenta del Comité Río Gallegos, me llena de orgullo“, manifestó.

El respaldo de la militancia

Al referirse al resultado electoral, D’Amico destacó la diferencia obtenida frente a la lista rival y valoró especialmente el acompañamiento de los afiliados. “Nosotros acá en Río Gallegos ganamos 856 a 453 votos. La verdad que muy sorprendida por una diferencia, casi duplicándolos. Estamos muy cerca de meter los dos convencionales, que es sumamente importante para nosotros, y prácticamente nos quedamos con la totalidad de la mesa“, señaló.

Los festejos de la “Roja y Blanca” en la sede de 9 de Julio y Avellaneda. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Además, sostuvo que el resultado fue una muestra de reconocimiento al trabajo territorial realizado durante los últimos años. “Sinceramente, sorprendidos, agradecidos con el afiliado radical, porque la verdad que nos vino a votar. El afiliado radical no es un afiliado común, es un afiliado que piensa, un afiliado que analiza el voto“, afirmó. En ese sentido, remarcó las diferencias de estructura entre ambos espacios durante la campaña interna. “Hemos tenido una diferencia de estructuras muy grande“.

Consultada sobre el escenario posterior a una interna competitiva, la dirigente consideró que será necesario avanzar en la reunificación partidaria. “Lo primero que tenemos que hacer es empezar a conversar y empezar a dialogar, porque para llevar una construcción del radicalismo y consolidarnos como opción para los vecinos, para el gobierno, para poder gobernar y todas estas cuestiones, necesitamos hacerlo justamente a través de una construcción en la que seamos parte todos”, sostuvo. Y agregó: “Vamos a convocar seguramente a todos los sectores“.

Reconstruir el partido

Respecto del posicionamiento político de la UCR y las posibles alianzas futuras, D’Amico señaló que esas definiciones deberán discutirse en los ámbitos partidarios correspondientes. “Los comités cierran los acuerdos electorales, pero la definición política la lleva adelante la convención“, indicó.

Daniela D’Amico: “Vamos a convocar seguramente a todos los sectores”. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

No obstante, enfatizó que la prioridad actual pasa por fortalecer al radicalismo desde adentro. “Hoy tenemos que empezar a reconstruirnos. En esta nueva etapa nos toca a “Leo” (Roquel) a nivel provincial y a mí a nivel local trabajar en esta reconstrucción, en la formación de dirigentes, en ser una alternativa clara para el vecino“, afirmó.

Asimismo, reiteró sus cuestionamientos a algunos acuerdos electorales impulsados en los últimos años y sostuvo que el partido debe recuperar protagonismo. “Yo siempre he planteado públicamente que no estuve de acuerdo con los acuerdos que se hicieron porque sentí que no eran favorables para el radicalismo“, señaló. Y agregó: “El radicalismo no tiene que ser furgón de cola sino que tiene que ser cabeza“.

Nuevos cuadros

Entre los principales objetivos de la nueva conducción, D’Amico mencionó la capacitación de dirigentes y la preparación de futuros cuadros políticos. “Soy una mujer que cree mucho en la formación como herramienta de transformación”, expresó.

En la foto, con “Leo” Roquel, ganador para el Comité Provincia. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Según adelantó, la intención es convertir la sede partidaria de calle 9 de Julio en un espacio permanente de capacitación y formación política. “Vamos a convocar a muchos de aquellos que han sido parte de las gestiones municipales. Tenemos mucha gente con mucho talento, con mucho conocimiento, justamente para que podamos trabajar en las nuevas generaciones y en la formación de estas generaciones que vienen”, indicó.

Además, celebró que referentes de su espacio político hayan alcanzado también cargos dentro de la Juventud Radical. “Los dos dirigentes salen de mi espacio político y estamos sumamente orgullosos de esto. Vamos a seguir trabajando en cuadros que puedan ser concejales, en cuadros que puedan ser alternativas”, sostuvo.

Finalmente, la concejal envió un mensaje a los afiliados que consideran que la UCR perdió protagonismo en los últimos años y aseguró que trabajará para revertir esa situación. “Vamos a trabajar en el fortalecimiento de esto y creo que el fortalecimiento pasa por una unidad, por abrir las puertas, por convocar y por tener un partido activo“, expresó. Y concluyó: “Vamos a trabajar para hacer las cosas lo mejor posible y para que justamente el radicalismo sea una opción de gobierno para el 2027“.