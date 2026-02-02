Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea y la zona de desastre en la provincia de Santa Cruz como consecuencia de los incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Glaciares, ubicado en el sudoeste provincial, en cercanías de El Chaltén y El Calafate. La decisión quedó formalizada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 80/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La medida respondió a la gravedad de la situación ambiental, al impacto sobre el patrimonio natural protegido y al riesgo para las poblaciones cercanas, en un contexto marcado por sequía prolongada, temperaturas superiores a lo normal y eventos de actividad eléctrica, factores que favorecieron la propagación del fuego.

Emergencia ígnea en Santa Cruz: qué establece el decreto

El DNU 80/2026 declaró la Emergencia Ígnea en los términos del artículo 2°, inciso e) de la Ley 27.287, que define la emergencia como una situación que, por su magnitud, puede ser atendida con los medios disponibles, pero requiere una respuesta coordinada e inmediata del Estado.

Además, el decreto declaró zona de desastre al territorio afectado por los incendios en Santa Cruz, lo que habilita al Gobierno nacional a adoptar medidas excepcionales para asistir a la provincia, acelerar procesos administrativos y destinar recursos específicos al combate del fuego y a la recuperación posterior.

La norma entró en vigencia el mismo día de su dictado y fue firmada por el presidente Javier Milei y el conjunto del gabinete nacional.

El rol de la Agencia Federal de Emergencias

El decreto encomendó a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de las acciones necesarias para enfrentar la crisis. El organismo articula el despliegue de recursos humanos y materiales, en línea con la Ley de Manejo del Fuego (26.815) y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

Entre las acciones previstas se incluyen tareas de prevención, presupresión y combate de incendios forestales, asistencia a las poblaciones afectadas, apoyo a los gobiernos provinciales y municipales y la planificación de la restauración ambiental de las zonas dañadas.

Incendios en Los Glaciares y el impacto ambiental

Los incendios en el Parque Nacional Los Glaciares generan consecuencias ambientales, sociales y económicas de alto impacto. Se trata de un área natural protegida de valor estratégico para la biodiversidad y el turismo en Santa Cruz, que concentra algunos de los paisajes más emblemáticos del país.

Las autoridades advirtieron que la persistencia de condiciones climáticas adversas agrava el escenario y eleva el riesgo de nuevos focos, lo que exige una intervención sostenida y coordinada entre Nación, Provincia y municipios.

Santa Cruz se suma a otras provincias en emergencia

La declaración de emergencia ígnea en Santa Cruz amplió el alcance del Decreto 73/2026, que a fines de enero ya había establecido la emergencia y la zona de desastre por un año en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras los incendios registrados en el Parque Nacional Los Alerces.

Con esta decisión, el Gobierno nacional consolidó un esquema de respuesta federal ante los incendios forestales que afectan a la Patagonia, una región especialmente vulnerable frente a los efectos del cambio climático y los eventos extremos.

Un escenario crítico que exige respuesta urgente

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la gravedad de la situación hizo imposible seguir el trámite legislativo habitual, ya que cualquier demora podía obstaculizar una respuesta eficaz. Por ese motivo, recurrió al mecanismo constitucional del decreto de necesidad y urgencia, que ahora deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.