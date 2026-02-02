Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Congreso de la Nación pone en marcha este lunes 2 de febrero el período de sesiones extraordinarias, convocado por el presidente Javier Milei y previsto para extenderse hasta el 27 de febrero. La agenda legislativa se centra en proyectos de alto impacto institucional y político, que el oficialismo de La Libertad Avanza impulsará con apoyo de bloques aliados.

El temario formalizado por el Poder Ejecutivo concentra la atención en tres iniciativas principales: la Ley de Modernización Laboral, la reforma de la Ley de Glaciares y la modificación del Régimen Penal Juvenil.

Los aspectos salientes

Los tres principales proyectos a debatir en el Congreso de la Nación serán los que enciendan el debate este mes de febrero:

Ley de Modernización Laboral: Este proyecto, también conocido como reforma laboral, es el eje principal del debate parlamentario. Busca introducir cambios en la normativa laboral vigente, ampliando la flexibilidad de las jornadas, la negociación colectiva y las condiciones de contratación, con el objetivo de fomentar el empleo formal y reducir cargas burocráticas e impositivas. Es fuertemente resistido por la oposición, los gremios y sectores como el estudiantil y universitario, quienes lo cuestionando por tratarse de una ley que busca la “flexibilización laboral”.

Reforma de la Ley de Glaciares: Otra iniciativa clave habilitada en extraordinarias propone modificar la actual normativa de protección de glaciares y ambientes periglaciales. La reforma busca, según sus promotores, delegar más facultades a las provincias para facilitar inversiones productivas, lo que ha generado debates frente a sectores ambientalistas preocupados por el impacto ecológico. La mirada positiva del tema es que generará mayores inversiones en el sector con el consecuente impacto positivo en el plano laboral.

Modificación del Régimen Penal Juvenil: Incluido recientemente en el temario a partir del asesinado de Jeremías Monzón, este proyecto propone cambios en el régimen penal que rige para adolescentes, incluyendo la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad. La iniciativa había perdido estado parlamentario con el recambio legislativo y ahora reiniciará su trámite en extraordinarias. Los críticos de este proyecto sostienen que bajar la edad de imputabilidad no es la solución para que baje el delito de los adolescentes.

En este contexto de intensos debates y negociaciones políticas, los legisladores nacionales elegidos por la provincia de Santa Cruz ocuparán un lugar en las deliberaciones clave de ambas cámaras:

Senado de la Nación

Los senadores santacruceños Alicia Kirchner (UxP), José María Carambia (Por Santa Cruz) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz).

Estos representantes por la provincia de Santa Cruz deberán posicionarse en torno a la reforma laboral, los cambios en la Ley de Glaciares y el Régimen Penal Juvenil, proyectos que prometen dinamizar la actividad parlamentaria durante el mes de febrero. La cancha política está planteada para un debate intenso, con diferencias claras entre el oficialismo y varios sectores de la oposición y organizaciones sociales sobre los alcances y consecuencias de las reformas propuestas.