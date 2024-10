Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad universitaria de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG) definió esta semana intensificar sus acciones en reclamo de mejoras presupuestarias en la educación pública. En una Asamblea Interclaustros realizada el martes, se había resuelto tomar el Campus Universitario por un período de 48 horas.

Al igual que en otras provincias, la toma de las universidades generó un fuerte debate, tanto interno como externo. En ese sentido, Martín Saavedra, presidente del Centro de Estudiantes de la UARG, indicó a La Opinión Austral que en primera instancia, “las tomas están en el marco del tratamiento del veto por parte del Gobierno nacional“. Y, en ese marco, “nos hemos organizado en Asamblea Estudiantil” y más adelante, “con el blindaje del veto, nos hemos organizado en Asamblea Interclaustros para poder resolver con qué medidas se avanzaba”, dijo.

Martín Saavedra, presidente del Centro de Estudiantes de la UNPA-UARG. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Remarcó que en función de esas asambleas, “la semana pasada la universidad se tomó por 48 horas y esta semana igual“. La medida, obviamente, interrumpe las clases dentro de las aulas, pero se desarrollan clases públicas. Por su parte, respecto a las declaraciones del referente de la juventud radical en Río Gallegos, que se opone a la toma de las universidades, Martín Saavedra respondió: “Primero nos parece preocupante leer cómo el dirigente de una de las principales fuerzas que conduce gran parte de los centros de estudiantes y federaciones en el país no sólo se plantee por la negativa, sino que no plantea ninguna alternativa; me parece negativo en ambos aspectos” (ver más en nota b de esta página).

Más adelante, agregó: “En las asambleas que hacemos, que han tenido una participación importante de estudiantes, hubo discusión y no es que todos estamos a favor, hay diferencias”, pero “hasta ahora siempre ha triunfado esta moción“. Y añadió: “Justamente la UCR conduce, junto con la Franja Morada, facultades, centros de estudiantes” y “no están queriendo ver un fenómeno muy concreto que es que los estudiantes nos estamos organizando”. En tanto, el presidente del Centro de Estudiantes de la UARG habló de la campaña de desprestigio en contra de los estudiantes y universidades: “Se reproduce información sin tener la claridad de qué implica“, afirmó.

