Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En plena cobertura del encuentro energético más relevante del mundo, el periodista Fernando Castro analizó en Radio LU12 AM680 Río Gallegos el presente y futuro de Vaca Muerta y aseguró que el desarrollo hidrocarburífero argentino “ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad concreta”, aunque remarcó que aún enfrenta cuellos de botella estructurales.

En diálogo con LU12 desde Houston, donde se desarrolla el CERAWeek 2026, Castro puso en valor el posicionamiento del país en el mapa energético global.

CERAWeek 2026: líderes globales redefinen la agenda energética en Houston en plana de tensión geopolítica,

“Vaca Muerta representa en el mapa energético mundial una promesa, una realidad incipiente, diría yo, una promesa de mayor crecimiento en un momento de desarrollo”, explicó.

Sin embargo, acotó que “Argentina sigue siendo un actor periférico en el concierto mundial, pero en este contexto geopolítico complejo se pone la lupa en países con recursos, y ahí aparece Vaca Muerta con potencial de dar un salto de escala”.

El “deal flow” que se juega en Houston

El periodista remarcó que la presencia argentina en el evento no es meramente protocolar, sino que responde a una lógica de negocios concreta. “Acá es donde se cierran alianzas y acuerdos. Es un lugar donde se establecen las miradas de los grandes decisores, los que definen las políticas de los próximos años”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la participación de compañías que buscan ampliar su posicionamiento y captar inversiones. Representando a las empresas, participan del evento los presidentes y CEO’s de YPF, Horacio Marín; de CGC, Hugo Eurnekian; los CEO’s de Tecpetrol, Ricardo Markous y de Vista, Pablo Vera Pinto, además de los vicepresidentes de TotalEnergies, Javier Rielo y de Pan American Energy, Rodolfo Freyre.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén; Claudio Descalzi, CEO de ENI; Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro; y Guido Brusco, COO (director de operaciones) de ENI.

También están presentes el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto al vice ministro de Energía y Minería, Daniel González.

“Argentina se juega su chance exportadora. En los últimos dos años dio pasos importantes, pero ahora necesita consolidar ese proceso con más inversión”, afirmó.

El factor riesgo: macro y reglas de juego

En otro tramo de su entrevista con “La Decana de la Patagonia“, se tocó el diagnóstico de los obstáculos. Y Castro no dudó: “La macroeconomía es el gran condicionante. Es un latiguillo, pero es real. Inflación, tipo de cambio, estabilidad política… todo eso pesa”.

“Los inversores miran si van a poder llevarse sus ganancias. Argentina ha tenido restricciones para girar dividendos y eso genera incertidumbre”, subrayó.

A esto se suma la volatilidad regulatoria: “Ha habido idas y vueltas en las políticas. Eso también entra en el radar de riesgo”.

De promesa a activo estratégico

Aun con esas tensiones, el diagnóstico estructural es positivo. “Vaca Muerta ya es una realidad. El 70% del petróleo del país proviene de ahí. Hemos ahorrado miles de millones de dólares en importación de gas”, subrayó.

Y dejó una definición contundente, casi para titular en negrita: “Sin Vaca Muerta, Argentina estaría en un escenario de colapso energético”.

En paralelo, proyectó el próximo salto: la exportación de gas natural licuado (GNL). “Para 2027 se espera que comiencen exportaciones desde la costa de Río Negro. Es algo inédito en 120 años de historia petrolera argentina”, explicó.

El periodista especializado Fernando Castro habló desde Houston con Radio LU12 AM680 Río Gallegos.

Palermo Aike: la apuesta santacruceña

En clave regional, Castro también se refirió al potencial de Palermo Aike, la formación no convencional que genera expectativas en Santa Cruz.

“Está en etapa de indagación y perforación de sus primeros pozos. Todavía se está validando la cuantía del recurso”, comentó..

Aun así, dejó abierta la ventana de oportunidad: “Si los resultados son positivos, sería una gran noticia para el sur argentino. La tecnología y la experiencia ya están”.

Energía, geopolítica y oportunidad

El análisis cerró con una mirada global: la transición energética sigue en agenda, pero el petróleo y el gas mantienen protagonismo.

“Se habla mucho de energías renovables, pero eso es un proceso de décadas. Mientras tanto, todos aceleran con los hidrocarburos. Y Argentina tiene una oportunidad clara ahí”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral