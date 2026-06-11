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La Cámara de Diputados de Santa Cruz se prepara para vivir una jornada que muchos ya consideran histórica. Este viernes, durante una sesión extraordinaria convocada especialmente para tratar la denominada Ley de Financiamiento Estratégico, el Poder Legislativo deberá resolver si la provincia contará con una herramienta destinada a obtener recursos para ejecutar obras de infraestructura, fortalecer servicios esenciales, impulsar el desarrollo productivo y generar condiciones para la creación de empleo.

La expectativa es alta. No sólo dentro del arco político. También entre intendentes, comisionados de fomento, cámaras empresarias, sectores productivos y vecinos de distintas localidades que observan con atención una votación que podría tener impacto directo sobre el presente y el futuro de Santa Cruz.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 11 de junio de 2026.

El debate llega en un contexto económico particularmente complejo. La caída de la actividad económica, la reducción de transferencias nacionales, la paralización de obras públicas financiadas por Nación y las dificultades que atraviesan numerosos sectores productivos obligaron a las provincias a replantear sus estrategias de financiamiento e inversión.

Santa Cruz no es la excepción. Desde el Gobierno provincial sostienen que la iniciativa busca dar respuesta a problemas estructurales que se arrastran hace décadas y que requieren inversiones de gran magnitud para poder ser solucionados.

Ezequiel Verbes, ministro de Economía de Santa Cruz. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL

La propuesta contempla la posibilidad de acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares destinados exclusivamente a infraestructura, obras estratégicas y proyectos de desarrollo. Según explicó el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, el objetivo es avanzar en iniciativas que permitan que Santa Cruz deje de depender exclusivamente de actividades coyunturales y pueda consolidar una matriz económica más diversificada. El funcionario sostuvo en diálogo con La Opinión Austral que se trata de obras vinculadas a infraestructura energética, conectividad, saneamiento, producción y desarrollo industrial, con capacidad para generar empleo y atraer inversiones privadas.

Desde el Ejecutivo remarcan que no se trata de una herramienta para financiar gastos corrientes ni para cubrir déficits operativos. Por el contrario, aseguran que los recursos estarán destinados exclusivamente a inversiones de capital y proyectos estratégicos para todas las localidades de la provincia. El jefe de Gabinete, Pedro Luxen, afirmó a La Opinión Austral que “cada dólar del crédito tendrá una obra específica como destino” y recordó que el proyecto incorpora mecanismos de control y seguimiento para garantizar la transparencia en la utilización de los fondos.

El jefe de Gabinete Pedro Luxen indicó que el financiamiento no podrá destinarse a gastos corrientes ni de consumo, sino exclusivamente a inversiones y obras de infraestructura. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

El respaldo político a la iniciativa se fue consolidando durante las últimas semanas. La mayoría de los intendentes y presidentes de comisiones de fomento expresó públicamente su acompañamiento al proyecto, argumentando que las localidades enfrentan necesidades urgentes en materia de infraestructura, servicios básicos, energía, conectividad, vivienda y equipamiento urbano.

Desde distintos municipios coinciden en que existen obras largamente postergadas que difícilmente puedan ejecutarse únicamente con recursos corrientes. En ese sentido, consideran que acceder a financiamiento permitiría acelerar proyectos que generan empleo, mejoran la calidad de vida y potencian las economías regionales.

La ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio, lo definió en Radio LU12 AM680 como “el proyecto estratégico de la provincia” y aseguró que las obras incluidas fueron consensuadas con las distintas localidades santacruceñas. Según explicó, el plan fue enriquecido a partir de las demandas planteadas por intendentes y autoridades comunales durante las reuniones mantenidas con el Ejecutivo.

Ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio.

Uno de los argumentos centrales que expone el Gobierno es que el financiamiento constituye una herramienta habitual dentro de la administración pública argentina. Durante los últimos años, provincias gobernadas por distintos signos políticos recurrieron a mecanismos similares para sostener obras, ampliar infraestructura energética, ejecutar proyectos productivos y fortalecer servicios esenciales.

Precisamente, uno de los puntos más mencionados en el debate actual es que Santa Cruz ya aprobó herramientas de financiamiento similares durante gestiones anteriores. Desde el oficialismo recuerdan que en 2016 la Legislatura autorizó operaciones de crédito público con características comparables, incluso vinculadas a gastos corrientes, mientras que la propuesta actual está enfocada exclusivamente en infraestructura y desarrollo.

La oposición, sin embargo, mantiene cuestionamientos sobre algunos aspectos del proyecto. Entre ellos, las condiciones de endeudamiento en moneda extranjera y la posibilidad de recurrir a jurisdicciones externas en determinados instrumentos financieros. También plantean la necesidad de priorizar recursos para salarios y servicios esenciales.

Desde el Gobierno responden que el proyecto incorpora controles legislativos, una comisión de seguimiento y destinos específicos para cada desembolso. Además, sostienen que la discusión debe centrarse en los beneficios potenciales de las obras y no únicamente en la herramienta financiera utilizada para concretarlas.

Más allá de las posiciones enfrentadas, existe consenso respecto a la importancia de la sesión que se desarrollará este viernes. Lo que estará en juego no será solamente una autorización financiera. También se debatirá la posibilidad de avanzar con obras consideradas estratégicas para el crecimiento de la provincia, mejorar servicios públicos, fortalecer la infraestructura energética, acompañar a municipios y generar nuevas oportunidades laborales.

Por eso, para muchos dirigentes territoriales, esta no será una sesión más. Será una definición que excede al oficialismo y a la oposición. Una votación que puede marcar el ritmo de las inversiones públicas durante los próximos años y condicionar la capacidad de Santa Cruz para enfrentar desafíos históricos que siguen esperando respuestas.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 10 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Cuando los diputados ocupen sus bancas este viernes, la discusión ya no girará únicamente alrededor de números, tasas o instrumentos financieros. Lo que estará sobre la mesa será una pregunta mucho más profunda: si la provincia decide apostar por una herramienta para acelerar su desarrollo o si opta por continuar postergando decisiones que impactan directamente en el empleo, la infraestructura y la calidad de vida de miles de santacruceños.

La votación pondrá a cada sector político frente a una responsabilidad histórica.