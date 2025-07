Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inminente posibilidad de un cierre de Vialidad Nacional genera una profunda preocupación y angustia entre sus trabajadores, tanto activos como jubilados, en Santa Cruz y en el resto del país.

Olga, con 45 años de servicio en el organismo y felizmente jubilada, dialogó con LU12 AM680 Radio Río Gallegos, respectivamente, para defender el rol esencial de la institución y expresar su temor por el futuro de sus compañeros y de la conectividad vial del país.

“Me preocupa demasiado, me duele porque es una institución que amo mucho. Trabajé 45 años ahí“, afirmó y destacó el importante trabajo que se realiza en el organismo y el esfuerzo de los actuales viales que cumplen con sus tareas a pesar de las dificultades.

En 1976 Vialidad nacional fue diezmada con listas de despidos de trabajadores.

La ex agente también expresó su inquietud por las críticas infundadas que tildan a los agentes estatales -y a los viales en particular- de “ñoquis” o de no realizar su trabajo. “Deberían conocer realmente el esfuerzo que muchas veces se hace para poder hacer trabajos mínimos, porque si no se cuenta con presupuesto es imposible“, sostuvo. Subrayó que el mantenimiento de las rutas es un trabajo “muy costoso” que requiere un “muy buen presupuesto” para garantizar su perfecto estado.

Historia

Nievas recordó que Vialidad Nacional ya atravesó momentos críticos en su historia. Ingresó en 1971 y vivió en carne propia el impacto del Golpe Militar de 1976, cuando la institución fue “diezmada“, con “listas de despedidos” y muchísima angustia. También rememoró la época del presidente de la Nación Carlos Menem y la “famosa reestructuración del Estado” que provocó despidos masivos, incluido el de su marido en Río Gallegos, sin que se cumplieran las promesas de indemnización y reconversión laboral.

El año 2001 representó otro punto de inflexión, cuando se pensó en cerrar Vialidad Nacional. En aquel momento, la institución se salvó gracias a una “lucha tremenda” que involucró no solo a los agentes de todos los distritos, sino a una “conciencia de todas las provincias respecto a la necesidad de mantener Vialidad Nacional funcionando“. Las legislaturas provinciales declararon de interés nacional la permanencia de la repartición y diversos gremios colaboraron en la defensa.

Defendió enérgicamente a los trabajadores de Vialidad: “No somos ñoquis. La gente del Estado y la gente de Vialidad en este momento en particular, que se nos trata de ñoquis, no son ñoquis, todos tienen una tarea importante para hacer“. Recordó que detrás de cada trabajador hay una familia que podría perder obra social y la posibilidad de enviar a sus hijos al colegio. “Si uno no cuenta con ese trabajo lo pierde, ¿dónde conseguís otro?. Es imposible”, sentenció.

En Santa Cruz 160 trabajadores podrían perder su fuente de trabajo al cerrase Vialidad.

Además, la ex agente enumeró las múltiples funciones de Vialidad Nacional: “La construcción de las rutas, los operativos invernales, los controles de pesos y dimensiones, los censos, los proyectos, el mantenimiento de los puentes”. Puso como ejemplo la “situación muy particular con el puente de Piedrabuena, que realmente es necesario que lo hagan y una empresa privada puede no va a invertir por su cuenta para reparar eso”. Advirtió que, si todo queda en manos privadas, las rutas argentinas podrían tener “peaje cada 10 km” para cubrir gastos y ganancias.

Angustia creciente

Nahuel, vial en actividad, compartió el sentir de sus compañeros: “Los trabajadores estamos con mucha angustia, con pocas certezas, esperando qué es lo que va a pasar”. Describió una situación de “mucho hermetismo“, donde no se sabe si las decisiones que trascienden buscan “ver la reacción o para que uno mismo se preocupe”.

Criticó medidas que han “atentado contra el bienestar de los compañeros y contra el desempeño del trabajo, como por ejemplo fue el caso de cambiarnos el horario de trabajo”.

“Estamos los trabajadores en la constante lucha de ver qué es lo que va a pasar, de intentar trabajar lo mejor que se puede porque tampoco la idea de estas movilizaciones, de estos reclamos, es no trabajar“, aclaró. Los viales buscan “tener la certeza de que vamos a trabajar, tener la certeza de que Vialidad va a seguir existiendo, tener la certeza de que Vialidad va a poder seguir cumpliendo con sus responsabilidades, con sus obligaciones, con el servicio que le prestan a todo el país”.

Hizo hincapié en el servicio esencial que presta Vialidad, garantizando la conectividad en todo el país. Reconoció que “hay muchas rutas que están en mal estado, en muy mal estado algunas“, pero destacó que “Argentina vos la puedes recorrer de punta a punta, puedes ir por varios, por diferentes rutas, puedes recorrer paisajes de todo tipo, uno puede ir a visitar a sus seres queridos, donde sea que estén. Uno tiene la seguridad de eso, y Vialidad es lo que garantiza eso”.

El gremio alertó que en vez de ruta tendremos ripio y aseguró que Santa Cruz quedará aislada.

El cierre de Vialidad sería “una gran pérdida para todos”. Explicó que en zonas como el sur argentino, las empresas privadas no tendrían incentivos para invertir en arreglos sin la posibilidad de establecer peajes rentables, debido al bajo tránsito. “Es un tipo de empresa que lamentablemente hoy es afín al gobierno y toca esto, toca estar con incertidumbre de que van a cerrar, de que va a desaparecer, de que los van a desmantelar, de que los van a fusionar, de que van a despedir al personal”, resumió las preocupaciones.

Finalmente, Santibáñez describió las duras condiciones de su trabajo en la ruta, con temperaturas de “18 grados bajo cero” y la necesidad de “dormir con 18 grados bajo cero, que se te congele todo, tener que salir a tirar sal”. A pesar de las dificultades, concluyó: “La verdad que es un laburo hermoso, es un laburo sacrificado, pero es un laburo hermoso y muy necesario, muy necesario para el tipo de país que tenemos y sobre todo para el tipo de país que se quiera construir, las rutas tienen que estar y la Vialidad tiene que existir”.