La Opinión Austral | Política y Economía
| Diego De la Mata
COLECTIVOS DE LARGA DISTANCIA

Diego De la Mata sobre la quita de subsidios a pasajes para personas con discapacidad: “Estamos logrando dejarlos afuera”

El representante de Santa Cruz en el Consejo Federal de Discapacidad habló en Radio LU12 AM680 sobre las dificultades que se presentarán para acceder a los pases gratuitos.

Por La Opinión Austral

27 de mayo 2026   ·   17:41 hs.
Diego De la Mata sobre la quita de subsidios a pasajes para personas con discapacidad: “Estamos logrando dejarlos afuera”
El Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que debían otorgar las empresas de transporte. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La normativa establece que “se deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas” que regía para las compañías alcanzadas por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

Más noticias

Seguínos en
Política de privacidad Anuncia con nosotros

© Copyright La Opinión Austral

® Todos los derechos reservados Edición Nº -